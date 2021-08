Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (27.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Die Orderbücher bei PVA TePla seien zuletzt eigentlich schon aus allen Nähten geplatzt. Jetzt sei noch ein Mega-Deal dazugekommen. Der Spezialist für Kristallzuchtanlagen und Inspektionssysteme (Metrologie) für die Halbleiterindustrie habe von Siltronic einen weiteren Millionenauftrag erhalten. Die Aktie reagiere mit einem Kurssprung, dabei komme die Nachricht nicht wirklich überraschend."Der Aktionär" habe es bereits Ende Juli thematisiert: "Die ungebrochen starke Nachfrage nach Computerchips lässt das Geschäft des Herstellers von Halbleiterwafern Siltronic brummen. Um die starke Nachfrage bedienen zu können, hat der Konzern den milliardenschweren Bau einer weiteren Fabrik in Singapur angekündigt. Als Zulieferer dürfte PVA TePla profitieren." Hintergrund: Die Gesellschaft gelte als einer der Top-Zulieferer für den Waferhersteller.Nun sei es amtlich: Über die Tochter PVA Crystal Growing Systems GmbH habe die PVA TePla von Siltronic einen Auftrag zur Lieferung von Kristallzuchtanlagen zur Herstellung von Siliziumwafern in Höhe von 95 Millionen Euro erhalten. Damit verdopple sich der Ordereingang, der zum Halbjahr bereits um 134 Prozent auf 97,8 Millionen Euro gestiegen sei. Der Auftrag stehe im Zusammenhang mit dem von Siltronic beschlossenen Bau einer zweiten 300 mm-Fabrik in Singapur und werde in den Jahren 2023 bis 2025 umsatz- und ertragswirksam werden. Das gebe Planungssicherheit.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von PVA TePla befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link