Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

11,25 EUR +6,64% (28.03.2019, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

11,15 EUR +4,69% (28.03.2019, 11:22)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (28.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteuer des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.Eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma habe 2018 die Planvorgaben bei Umsatz und Gewinn klar übertroffen. Der sehr gute Auftragsbestand sichere den Wachstumskurs des Vakuum-Spezialisten für Hochtemperatur und Plasmaprozesse für die Folgejahre ab. Auch der Start ins neue Jahr sei vielversprechend verlaufen.Die Chancen stünden gut, dass die PVA TePla-Aktie nun endlich anspringe. Auf der Analysten- und Bilanzpressekonferenz am morgigen Freitag dürfte es noch weitere Details zum Ausblick geben. Spätestens dann sollte die Aktie endlich aus ihrer Lethargie erwachen. Mit dem Sprung über die 12-Euro-Marke würde ein massives Kaufsignal generiert, so Michael Schröder, Redakteuer des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze PVA TePla-Aktie: