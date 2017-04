Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (27.04.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) mit einer Kaufempfehlung auf.Als Hersteller von Vakuum-, Plasma- und Hochtemperaturanlagen zur Produktion und Bearbeitung von Werkstoffen und Oberflächen sei PVA TePla ein bedeutender Zulieferer für eine Vielzahl von Industrien. Nach einem mehrjährigen Umsatzrückgang und operativen Verlusten infolge des Niedergangs einer ehemals wichtigen Zielbranche sei erst im letzten Jahr die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen.Erreicht worden dies durch den Ausbau des Produktspektrums und die verstärkte Adressierung anderer Märkte einerseits sowie durch die konsequente Verschlankung der Konzernstrukturen und durch Kostensenkungen andererseits. Infolgedessen sei die Breakeven-Schwelle um rund 30 Mio. Euro auf zuletzt 70 Mio. Euro gesenkt und die Abhängigkeit von den höchst volatilen Großaufträgen entscheidend reduziert worden.Ohne an Lieferfähigkeit eingebüßt zu haben, könne PVA TePla nun selbst in schwächeren Jahren profitabel bleiben, während die Auftragsspitzen für kräftig steigende Margen sorgen sollten.Börsenplätze PVA TePla-Aktie: