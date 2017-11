Börsenplätze PVA TePla-Aktie:



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (13.11.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) von "buy" auf "hold" herab.In den ersten neun Monaten habe PVA TePla einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet, dafür aber das Vorsteuerergebnis wie auch den Periodenüberschuss deutlich verbessert. Sehr erfreulich habe sich auch der Cashflow entwickelt, durch den die noch zu Jahresanfang bestehende signifikante Nettofinanzverschuldung in kürzester Zeit in eine Nettoliquiditätsposition habe gedreht werden können.Im Hinblick auf die weiteren Perspektiven noch wichtiger sei aber die sehr robuste Auftragsentwicklung. PVA TePla berichte von einer lebhaften Nachfrage in allen wichtigen Produktgruppen, für die Vakuumanlagen lägen die Auftragseingänge sogar auf dem höchsten Niveau seit 2011. Insgesamt habe der Auftragseingang der ersten drei Quartale gegenüber dem Vorjahr um über 30 Prozent gesteigert werden können.Vor diesem Hintergrund haben die Aktienanalysten von SMC Research ihre Wachstumserwartungen für 2018 und für die Folgejahre angehoben. In Verbindung mit der Annahme der dadurch verstärkten Größendegressionseffekte bei den Overheadkosten würden daraus auch höhere Margenschätzungen resultieren, was insgesamt zu einem neuen fairen Wert führe, der mit 7,20 Euro je Aktie weit über dem bisherigen Ansatz liege. Das Modell ist damit zwar nicht mehr so konservativ ausgestaltet wie bisher, doch diese extreme Vorsicht halten die Aktienanalysten von SMC Research nach der Erfahrung der letzten fast drei Jahre nicht mehr für notwendig.Diese positiven Aussichten habe die Börse bereits zu einem Großteil vorweggenommen. Der Aktienkurs der PVA TePla AG hat sich seit unserem letzten Update im August glatt verdoppelt und liegt nun in der Nähe unseres neuen Kursziels von 7,20 Euro, so die Aktienanalysten von SMC Research.Damit hält Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, die PVA TePla-Aktie derzeit in etwa für fair bewertet, weswegen er sein Rating auf von "buy" auf "hold" ändert. (Analyse vom 13.11.2017)