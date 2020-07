Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (30.07.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).Die Zahlen für das zweite Quartal 2020 hätten beim Umsatz (-32% y/y auf 831 Mio. Euro (währungsbereinigt (wb.): -31% y/y)) im Rahmen der Erwartungen gelegen. Auf Monatssicht (wb.) habe sich ein positiver Umsatztrend (April: -55% y/y; Mai: -38% y/y; Juni: -6% y/y) gezeigt. Ergebnisseitig (u.a. operatives Ergebnis: -115 (Vj.: +80) Mio. Euro) hätten die Zahlen im Rahmen des Marktkonsens gelegen, seien aber hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben. Für 2020 verzichte PUMA auf einen Ausblick und arbeite mit drei Szenarien ("völlige Erholung bis zum Jahresende"; "Verharren auf dem derzeitigen Niveau"; "weiterer weltweiter Lockdown") bzgl. der Covid-19-Pandemie. Die derzeitige Geschäftsentwicklung deute laut PUMA zwar auf eine vollständige Erholung vor Jahresende hin. Allerdings habe PUMA das Risiko eines erneuten Lockdowns als weiterhin sehr hoch bezeichnet.Für 2021 erwarte PUMA die Rückkehr auf den Wachstumspfad. Zum 30.06.2020 habe PUMA über ungenutzte Kreditlinien von 1,26 Mrd. Euro sowie liquide Mittel von 437 Mio. Euro verfügt, was ausreichen sollte, um die Pandemie erfolgreich zu überstehen. Der Analyst senke seine EPS-Prognosen (2020: 0,52 (alt: 0,66) Euro; 2021: 1,86 (alt: 1,98) Euro). Auf Basis des DCF-Modells (gesenkte Prognosen vs aktualisierter Bewertungszeitraum) habe er ein Kursziel von 73,00 (alt: 75,00) Euro für die PUMA-Aktie ermittelt.Bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum weiterhin "halten", so Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 30.07.2020)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:70,12 EUR +2,69% (30.07.2020, 09:59)