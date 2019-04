Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

Kurzprofil PUMA SE:



Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (25.04.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PUMA: Mit den Kursen steigen die Erwartungen - AktienanalyseDie PUMA-Aktie (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) hat in diesem Jahr eine beeindruckende Klettertour aufs Parkett gelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um rund 26 Prozent sei der MDAX-Wert nach oben gestürmt. Die alte Bestmarke aus dem Juni 2017 sei damit Geschichte. Wie es nun weiter gehe, hänge wohl stark von den Quartalszahlen ab, die der Konzern morgen vorlegen werde. Ziel für 2019 sei ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund zehn Prozent, ein operatives Ergebnis zwischen 395 Mio. und 415 Mio. Euro und ein "deutlich" höherer Nettogewinn.Anne-Laure Bismuth von der britischen Investmentbank HSBC gehe davon aus, dass der Sportartikelhersteller dank einer starken Entwicklung in Asien sein Ziel eines organischen Wachstums von zehn Prozent übertroffen haben dürfte. Das operative Ergebnis (EBIT) erwarte sie 29 Prozent höher. Jörg Frey vom Analysehaus Warburg Research sei noch etwas optimistischer. Er kalkuliere mit einem EBIT-Anstieg vor Sondereffekten von 31,4 Prozent und einem Umsatzwachstum von 14 Prozent.Ob das Zahlenwerk gut genug ist, um mit den Erwartungen Schritt zu halten, bleibt abzuwarten. Falls nicht, dürfte es angesichts der Rallye in den vergangenen Monaten analog zum Februar - damals hatte PUMA die Schätzungen nicht ganz erreichen können - zumindest kurzfristig zu einem Rücksetzer kommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2019)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:536,50 EUR -0,28% (25.04.2019, 11:49)