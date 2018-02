Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

321,00 EUR +1,10% (13.02.2018, 11:21)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (13.02.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).Die Q4-Zahlen hätten umsatzseitig die Prognose der Analystin verfehlt, hätten aber im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Währungsbereinigt (wb.) habe die Region EMEA und das Segment Schuhe eine erneut starke Entwicklung gezeigt. Das traditionell ergebnisschwächste Quartal habe wegen einer deutlich verbesserten Bruttomarge mit einem starken EBIT überrascht. Erfreulich habe sich ferner das Nettoergebnis gezeigt, das erstmals seit 2011 wieder in der Gewinnzone gelegen habe. Damit habe das Unternehmen für 2017 die Umsatz- und Ergebnisziele am oberen Ende der jeweiligen Guidance erreicht. Für 2018 rechne es mit einem Umsatzanstieg (wb.) von rund 10% (2017: +15,9%) y/y und einem EBIT in der Bandbreite von 305 bis 325 (2017: 244,6) Mio. Euro.Die Analystin habe ihre Prognosen für 2018 angehoben (u.a. EPS: 13,30 (alt: 12,04) Euro) und prognostiziere für 2019 u.a. ein EPS von 16,67 Euro. Das vor allem ergebnisseitig erfreuliche Quartal sowie die weitere Verbesserung der Profitabilität werte sie positiv, trotzdem bleibe PUMA damit nach wie vor hinter Wettbewerbern wie adidas zurück. Nach der Reduzierung des Anteils von Kering erwarte sie weitere strategische Details im Rahmen des Kapitalmarkttags (am 20.03.). Das Wertpapier habe letztlich seitwärts tendiert. Die angekündigte Dividende in der einmaligen Höhe von 12,50 Euro sollte ihm nach unten absichern.Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, stuft die PUMA-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde unverändert bei 340,00 Euro. (Analyse vom 13.02.2018)Börsenplätze PUMA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:323,50 EUR -0,61% (13.02.2018, 11:37)