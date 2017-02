Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:

300,25 EUR -1,59% (16.02.2017, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

299,751 EUR -1,41% (16.02.2017, 12:06)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlichen Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running, Training und Fitness, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf, Tretorn, Dobotex und Brandon. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.puma.com. (16.02.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktie: Hier steckt viel Fantasie - Engen Stoppkurs setzen und Teilgewinne realisieren! AktienanalyseAndreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) Teilgewinne zu realisieren.Seit Mai 2015 habe die PUMA-Aktie über 110% zulegen können. In der PUMA-Aktie stecke nun viel Fantasie. Die komme aus den Markt-Spekulationen, dass der Großaktionär Kering die Beteiligung wieder abstoße. PUMA sollte einen Interessenten schon gefunden haben - hier werde z. B. 4F Corp. genannt. Diesem Konzern würde PUMA laut dem Aktienprofi bestimmt gut zu Gesicht stehen.Fundamental laufe es bei der PUMA SE wieder vor. Die letzten Zahlen seien ziemlich stark gewesen. Auf dem aktuellen Niveau betrage das KGV für PUMA aber 53 - das sei für ein Wachstumsunternehmen sehr ambitioniert. Zusammenfassend sehe es so aus, als ob es bei PUMA bald etwas komme. Die Aktienexperten von "Der Aktionär" haben die PUMA-Aktie rechtzeitig empfohlen.Auf dem aktuellen Niveau rät Andreas Deutsch einen engen Stoppkurs bei der PUMA-Aktie zu setzen und Teilgewinne zu realisieren, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.02.2017)Börsenplätze PUMA-Aktie: