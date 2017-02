Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

295,957 EUR -1,47% (20.02.2017, 22:25)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu unseren Performance- und sportlichen Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running, Training und Fitness, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit weltweit bekannten Designer-Labels wie Alexander McQueen und Mihara Yasuhiro und bringt damit innovative und dynamische Designkonzepte in die Welt des Sports. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf, Tretorn, Dobotex und Brandon. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.puma.com. (21.02.2017/ac/a/nw)

London (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Analyst Antoine Belge von HSBC:Antoine Belge, Analyst von HSBC, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) von 265 auf 310 Euro.2017 dürfte für den fränkischen Konzern das Jahr der Margenerholung werden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Belge habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2018 nach oben revidiert. Ein Unsicherheitsfaktor bleibe die Frage nach der künftigen Strategie in den USA.Antoine Belge, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die PUMA-Aktie bestätigt und das Kursziel von 265 auf 310 Euro angehoben. (Analyse vom 21.02.2017)Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:296,00 EUR -1,25% (20.02.2017, 17:35)