Größter Aktionär von PSI sei die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV von Norman Rentrop, die mit gut 20% bei PSI engagiert sei. Die Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte sei mit über 5% an Bord. Für einen strategischen Investor könnte ein Anteil von über 50% im ersten Schritt gesichert werden. Das wecke zusätzliche Fantasie für die Aktie.



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sind bei PSI in ihrem Realgeld-Depot investiert und raten bei Kursen um 15 Euro weiter zum Kauf. (Analyse vom 26.07.2017)



Die PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement (Energienetze, Energiehandel), Produktionsmanagement (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. (26.07.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.Der Lösungsanbieter für Energiemanagement, Produktionsmanagement und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit sei ordentlich ins neue Jahr gestartet. In Q1 habe der Auftragseingang bei 78 Mio. Euro gelegen. Ein Rekordwert und über 11% über dem Niveau des Vorjahres. Der Auftragsbestand habe per Ende März bei 163 Mio. Euro notiert. Die Einnahmen seien im 1. Quartal gegenüber dem Vorjahr um 3% auf fast 44 Mio. Euro geklettert.Das EBIT sei um 20% auf 2,6 Mio. Euro expandiert und der Nettogewinn sei um 27% auf 1.8 Mio. Euro geklettert. In Kürze werde PSI-Chef Harald Schrimpf den Bericht für das 2. Quartal präsentieren. Wie die Vorstandswoche aus unternehmensnahen Kreisen höre, solle das Quartal ganz ordentlich ausgefallen sein. Die Ziele für das Jahr 2017 dürfte Schrimpf mindestens bestätigen, wenn nicht sogar im Jahresverlauf noch anheben. Bisher erwarte er für 2017 ein EBIT zwischen 12 und 15 Mio. Euro, wobei das operative Ergebnis eher im oberen Bereich des Zielkorridors zu erwarten sei. Im letzten Jahr hätten die Berliner ein EBIT von 11,8 Mio. Euro erzielt. Ein EBIT von 15 Mio. Euro für dieses Jahr wäre schon wünschenswert. Netto habe der Gewinn im letzten Jahr bei 8,5 Mio. Euro gelegen und sollte in diesem Jahr die Marke von 10 Mio. Euro locker knacken. Schrimpf sei 2016 geschrumpft. Im Umsatz. Dieser habe bei fast 177 Mio. Euro oder knapp 4% unter dem Vorjahreswert gelegen. In diesem Turnus solle der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Dies entspreche einem Umsatz von mindestens 185 Mio. Euro.Unterstelle man ein EBIT von 15 Mio. Euro, würde dies einer EBIT-Marge von 8% entsprechen. Die Marge sei für ein Softwareunternehmen natürlich sehr dürftig. An dieser Stelle müsse Schrimpf in den nächsten Jahren zwingend mehr Gas geben. Im nächsten Jahr sollte der Umsatz in Richtung der Marke von 200 Mio. Euro marschieren. Das EBIT dürfte auf 17,5 Mio. Euro wachsen. Die Experten von "Vorstandswoche.de" unterstellen, dass es Schrimpf gelingen muss, die Marge pro Jahr um etwa 1 Prozentpunkt bei höheren Umsätzen zu steigern. 2018 könnten unterm Strich 13 Mio. Euro verdient werden oder mehr als 80 Cent je Aktie. Die Cashflows seien bereits heute schon ganz ordentlich. Im letzten Jahr habe der operative Cashflow bei 13,3 Mio. Euro gelegen. Capex sei traditionell gering, so dass der Free Cashflow bei mehr als 10 Mio. Euro gelegen habe.Die e.GO Mobile AG sei 2015 mit dem Ziel gegründet worden, mithilfe von Industrie 4.0-Methoden bezahlbare Elektrofahrzeuge zu fertigen, die gleichzeitig Spaß machen und praktisch seien. In Q2/2018 sollte dieses Elektroauto ausgeliefert werden. Mit der Umsetzung von Industrie 4.0 bei e.GO Mobile unterstreiche PSI die Unterstützung der 4. industriellen Revolution mit der eigenen Software. Zudem habe PSI jüngst von der Robert Bosch GmbH einen Auftrag an Land ziehen können. Der schwäbische Konzern setze bei der Gestaltung optimierter Logistikstrukturen zur Versorgung von Produktionsstätten sowie für die Distribution, beispielsweise von Kfz-Zubehörteilen an führende Automobilhersteller, auf eine Lösung von PSI. Mit der Implementierung der PSI-Standardsoftware könnten Bosch-Mitarbeiter weltweite Lieferströme sowie Produktions- und Lagerstandorte visualisieren und optimieren. Es scheine bei PSI insgesamt ganz ordentlich zu laufen.An der Börse werde PSI mit über 230 Mio. Euro kapitalisiert. Mehr als 40 Mio. Euro würden in der Kasse schlummern. Bankschulden seien im Wesentlichen nicht vorhanden. Lediglich Pensionsverbindlichkeiten von mehr als 50 Mio. Euro würden die Passivseite treiben. Das KGV für 2018 liege bei 18. Das sei für ein Softwareunternehmen in strategischen Bereichen nicht wirklich teuer. PSI könnte daher Begehrlichkeiten wecken, solange die Aktie so günstig bewertet sei. Das Interesse könne durchaus aus der Industrie kommen. Aber auch für Private Equity könnte PSI aufgrund der Marktstellung und Free Cashflows ein spannendes Investment sein. An der Gesellschaft sei beispielsweise die Innogy SE (vormals RWE) mit knapp 18% beteiligt. Dieser Block könnte zur Disposition stehen.