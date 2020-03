Xetra-Aktienkurs PREOS Real Estate-Aktie:

11,60 EUR -1,69% (12.03.2020, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs PREOS Real Estate-Aktie:

11,80 EUR +1,72% (11.03.2020, 22:26)



ISIN PREOS Real Estate-Aktie:

DE000A2LQ850



WKN PREOS Real Estate-Aktie:

A2LQ85



Ticker-Symbol PREOS Real Estate-Aktie:

PAG



Kurzprofil PREOS Real Estate AG:



Die PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG) ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig. (12.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PREOS Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der PREOS Real Estate AG (ISIN: DE000A2LQ850, WKN: A2LQ85, Ticker-Symbol: PAG), erhöht aber das Kursziel von 10,40 auf 11,80 Euro.PREOS habe heute einen Ausschnitt der vorläufigen Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Der Gewinn von 64 Mio. Euro habe Scharffs Erwartungen von rund 49 Mio. Euro übertroffen und das EBIT habe mit 110 Mio. Euro ebenfalls leicht besser als erwartet gelegen. Mit einem Portfolioausbau von über 1 Mrd. Euro im Jahr 2019 zeige das Unternehmen, dass es in der Lage sei, die selbst gesetzten und ambitionierten Vorgaben zu erfüllen. Anfang Februar sei kommuniziert worden, dass der Kauf von weiteren 2 Mrd. Euro Portfoliovolumen geplant sei.Die vorläufigen Zahlen würden Vertrauen schaffen und Scharff insgesamt positiv stimmen. In Erwartung weiterer Details zur Portfolioentwicklung und einer Guidance für 2020, welche er im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts im Mai erwarte, hebe Scharff sein Kursziel für den Moment konservativ von 10,40 Euro auf 11,80 Euro an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PREOS Real Estate-Aktie: