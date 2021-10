b) Die FMR Frankfurt Main Research AG wurde von der ODDO BHF Corporates & Markets AG beauftragt, diese Finanzanalyse zu erstellen. Die ODDO BHF Corporates & Markets AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, stuft die Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) weiterhin mit "kaufen" ein.Die PORR AG habe kürzlich eine Meldung veröffentlicht, wonach es einen Bußgeldantrag zur Zahlung von 62,4 Mio. Euro seitens der österreichischen Bundeswettbewerbs-behörde gebe. Dieses Kartellverfahren sei bereits als Risiko im Halbjahresbericht beschrieben und Rückstellungen gebildet worden. Im nächsten Schritt werde das Kartellgericht diesen Bußgeldantrag noch konkretisieren. Die Summe könnte zwar noch etwas sinken, womit der Analyst allerdings nicht rechne. Da sich das Kartellverfahren nur auf Vorfälle bis einschließlich 2017 beziehe, bestehe zudem das Risiko einer Prüfung auf Verstöße gegen das Kartellrecht in den Jahren danach. Trotz dieser außergewöhnlichen Belastung sei nun die Guidance für 2021 bestätigt worden und das Unternehmen befinde sich in einer soliden Verfassung.Davon unabhängig, jedoch gleichzeitig veröffentlicht, prüfe das Unternehmen eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten aus dem bestehenden genehmigten Kapital. Über das Volumen werde laut Aussage des Unternehmens noch beraten, ebenso über den Zeitpunkt. Ziel dieser KE-Maßnahme sei die Stärkung der Bilanz (EK-Quote zum 30.06. von 18,1%). Das Syndikat der Strauss und IGO Industries Gruppe beabsichtige mit einem signifikanten Betrag zu partizipieren. Zudem solle eventuell die 99 Mio. Euro Hybridanleihe aus 2017 durch die Ausgabe einer neuen Hybridanleihe refinanziert werden. Eine erstmalige Rückzahlung dieser könne im Februar 2022 erfolgen.Zwar erwarte der Vorstand aus dieser Bußgeldzahlung unter der Berücksichtigung der bisher schon gebildeten Rückstellung eine negative Auswirkung auf die EBT-Marge von 0,5% für 2021. Dennoch werde die Guidance bestätigt: Produktionsleistung von 5,3 bis 5,5 Mrd. Euro bei einer EBT-Marge von 1,3 bis 1,5%.Der Analyst rechne trotz der Bußgeldzahlung nicht mit einer operativen Verschlechterung, unterstützt durch einen Rekord-Auftragsbestand und die bestätigte Guidance. Die Mittel aus der angekündigten Kapitalerhöhung sollten zum einen die Bilanz verbessern, zum anderen erwarte er durch PORR 2025 eine zunehmend bessere Kapitalverzinsung. Mit der Strafzahlung sowie der Bereinigung um die Projekte Rheinbrücke Leverkusen und H51 Pfons-Brenner Tunnel seien nun wesentliche Risiken aus der Bilanz.Daher bestätigt Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 19,50 Euro für die PORR-Aktie. (Analyse vom 07.10.2021)Disclosuresa) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysiertenPORR AG: vi