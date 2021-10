Börsenplätze PORR-Aktie:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (06.10.2021/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe am 30. September über eine Einigung mit der Bundeswettbewerbsbehörde in Bezug auf das Kartellverfahren berichtet. Beide Parteien hätten sich hierbei auf ein Bußgeld von 62,35 Mio. Euro geeinigt. Dies liege deutlich über der Erwartung der Analysten von SRC Research von einer Strafe in Höhe von 30 Mio. Euro bis 40 Mio. Euro. Die endgültige Festsetzung des Bußgelds stehe noch durch die Entscheidung des Kartellgerichts aus, die Höhe sei nunmehr jedoch durch den geeinigten Betrag gedeckelt. Das Unternehmen habe bereits für einen Teil der Strafe Rückstellungen gebildet. Nach ihren Berechnungen würden die Analysten von SRC Research hierbei jedoch nur in einer Höhe von rund 30 Mio. Euro ausgehen. Mit der Einigung habe das Unternehmen jedoch jetzt ein gewisses Maß an Klarheit geschaffen, auch was das Jahresergebnis für 2021 angehet, welches zuvor unter Vorbehalt der Strafe auf eine Produktionsleistung von 5,3 Mrd. Euro bis 5,5 Mrd. Euro mit einer EBT-Marge in Höhe von 1,3% bis 1,5% kommuniziert worden sei. Trotz des höher als erwarteten Bußgelds, welches unter Berücksichtigung der Rückstellungen zu einer Belastung der 2021 EBT-Marge von 0,5% führe, habe das Unternehmen aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs die Guidance weiterhin aufrechterhalten und erneut bestätigen können.Ebenfalls am selben Tag habe PORR über die Prüfung einer Barkapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien mit Bezugsrecht berichtet. Hierdurch solle die Bilanz gestärkt werden. Es seien noch keine weiteren Details hinsichtlich des Zeitraums oder des Volumens bekannt gegeben worden, das Unternehmen verfüge jedoch derzeit über Genehmigtes Kapital für rund 10,2 Millionen neue Aktien, was 35% der ausstehenden Aktien entspreche. Das Syndikat als Kernaktionär habe bereits signalisiert sich mit einem signifikanten Betrag zu beteiligen. Die Analysten von SRC Research würden von weiteren Einzelheiten in den kommenden Wochen ausgehen. Außerdem sei angekündigt worden, über eine neue Hybridanleihe zur Refinanzierung der ausstehenden 99 Mio. Euro der 2017er Hybridanleihe nachzudenken, welche im Februar 2022 erstmalig rückzahlbar werde.Auch wenn die Höhe des Bußgelds mit über 62 Mio. Euro deutlich über der Schätzung der Analysten von SRC Research gelegen habe und somit zu einer nach ihren Berechnungen weiteren Belastung von rund 27 Mio. Euro zusätzlich zu den gebildeten Rückstellungen führen werde, habe das Unternehmen die Guidance für das Gesamtjahr aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung bestätigen können. Da ihre Guv-Schätzung bereits sehr konservativ gewese sei und sich am unteren Ende der Guidance befunden habe, würden die Analysten von SRC Research ihre Schätzung alles in allem beibehalten und würden weiterhin ein Vorsteuerergebnis von rund 69 Mio. Euro erwarten, welches einer Marge von 1,3% entspreche. Auch wenn die Konditionen der Kapitalerhöhung noch unklar seien, werde die Transaktion die Bilanz stärken und der Gesellschaft weiteren Spielraum für die kommenden Jahre bieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannteAnalysten-Haus unter

