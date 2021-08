Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (26.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Solide Quartalszahlen würden von der nun unter Bedingungen gesetzten Bestätigung des Gewinnziels getrübt. Eine zeitnahe Beendigung des Kartellverfahrens werde angestrebt.Mit einem Zuwachs der Bauleistung um 14% auf EUR 1,32 Mrd. und einem EBITDA von EUR 75 Mio. (+69% ggü. dem schwachen Q2 20) habe PORR die Schätzungen der Analysten der Raiffeisen Bank International AG geringfügig übertroffen. Der Vorsteuergewinn von EUR 21 Mio. und das Ergebnis je Aktie von EUR 0,31 hätten vollauf ihren Prognosen entsprochen. Obwohl der Auftragseingang im Q2 unter dem Vorjahr gelegen habe, habe sich der Auftragsbestand auf ein neues Rekordniveau von EUR 7,85 Mrd. erhöht.Der Jahresausblick einer Bauleistung von EUR 5,3 bis 5,5 Mrd. sei bestätigt worden. Die Prognose der Analysten der Raiffeisen Bank International AG von EUR 5,64 Mrd. impliziere eine Steigerung um 8% im H2 (vergleichbar mit dem H2 19). Die Vorsteuermarge werde weiterhin in einer Spanne von 1,3% bis 1,5% gesehen. In absoluten Zahlen bedeute dies rund EUR 69 bis 83 Mio. Unsere Prognose steht bei EUR 76 Mio., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Während die zugrunde liegende Ergebniskurve die Zielerreichung als realistisch erscheinen lasse, sei das Ergebnisziel jedoch unter den Vorbehalt gestellt worden, dass der von der Bundeswettbewerbsbehörde eingebrachte Antrag auf Verhängung einer Geldbuße die vom Unternehmen gebildeten Rückstellungen nicht übersteige (die gegen STRABAG verhängte Zahlung habe sich auf rund EUR 45 Mio. belaufen). Laut PORR bestehe keine Sicherheit, dass die Vorsorgen ausreichend seien. Eine zeitnahe Lösung mit der Bundeswettbewerbsbehörde werde angestrebt.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die PORR-Aktie lautete "halten", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.08.2021)3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.