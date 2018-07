Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

28,75 EUR +0,70% (05.07.2018, 16:19)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (05.07.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktie: Der positive Newsflow dürfte anhalten - AktienanalysePORR (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) blickt auf eine fast 150-jährige Börsengeschichte zurück und notiert als ältester österreichischer Wert bereits seit 1869 an der Wiener Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun seien die Papiere des Bauunternehmens erstmals in ihrer Geschichte im ATX gelistet. Der Aufstieg in den österreichischen Leitindex per 18. Juni sei das Ergebnis einer positiven Kursentwicklung: Mit einem Plus von gut 30 Prozent habe der Titel im vergangenen Jahr zu den Top-Performern in Europa gezählt. "Die Aufnahme in den ATX ist der Beweis, dass Investoren und Analysten unsere aktive Kapitalmarktpolitik und unseren offenen Dialog mit allen Stakeholdern schätzen", freue sich PORR-CEO Karl-Heinz Strauss. "Nicht nur als europäisches Bauunternehmen, sondern auch als Börsenwert wollen wir nachhaltig zu den Besten gehören." Aktuell seien rund 46 Prozent der gut 29 Mio. PORR-Aktien international breit gestreut. Das Syndikat Strauss-Ortner halte mit 53,7 Prozent die Mehrheit.Auch abgesehen von der ATX-Aufnahme laufe es rund für das Unternehmen. Das derzeit vorherrschende stabile wirtschaftliche Umfeld und eine aktuell florierende Bauwirtschaft würden sich im Auftragsbestand widerspiegeln, der zuletzt mit knapp 6,37 Mrd. Euro ein erneutes Rekordhoch erreicht habe und damit deutlich über der Jahresproduktion liege. Darin sei das angekündigte Brenner-Basistunnel-Projekt, welches den Auftragsbestand nochmals deutlich steigern werde, noch gar nicht enthalten. Angesichts dessen dürfte der positive Newsflow voraussichtlich anhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2018)Börsenplätze PORR-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs PORR-Aktie:28,85 EUR -0,52% (05.07.2018, 16:01)