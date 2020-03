Börsenplätze PORR-Aktie:



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (10.03.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe heute erste Eckdaten zum zurückliegenden Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Die Zahlen hätten der jüngsten Guidance des Unternehmens entsprochen, welche im November aufgrund einer Neubewertung eines Projektes in Norwegen und der Marktsituation in Polen angepasst worden sei. Die Produktionsleistung habe bei rund 5,57 Mrd. Euro mehr oder weniger auf dem Rekordniveau des Vorjahres gelegen. Während in der Business Unit 1 - Österreich und der Business Unit 2 - Deutschland ein Wachstum von rund 1% bzw. rund 7% habe erzielt werden können, sei die internationale Business Unit 3 mit rund 6% rückläufig gewesen.Auf Basis der vorläufigen Zahlen habe das Vorsteuerergebnis bei mindestens 35 Mio. Euro gelegen. Auf der nächsten Hauptversammlung solle nun eine Dividende von 40 Cent je Aktie vorgeschlagen werden. Der Auftragsbestand bleibe weiterhin hoch und liege zum Jahresende bei nahezu 7,1 Mrd. Euro. Der Auftragseingang habe mit über 5,5 Mrd. Euro um über 12% unter dem Vorjahr gelegen, was nach Angaben des Unternehmens an der selektiven Akquisitionspolitik für neue Projekt liege, um die Ertragstraft zu steigern.Die Finanzposition sei nahezu unverändert zum Vorjahr mit Hinsicht auf die Nettoverschuldung geblieben, welche inklusive der neuen IFRS 16 Effekte bei rund 350 Mio. Euro gelegen habe. Bereits nach dem Stichtag, am 31. Januar, habe das Unternehmen die erfolgreiche Platzierung einer Hybridanleihe bekannt gegeben. Ein Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro sei bei institutionellen Investoren platziert worden. Der Zinssatz der Anleihe sei am unteren Ende der Preisspanne bei 5,375% festgelegt worden.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen somit ihr "buy"-Rating für die PORR-Aktie. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link