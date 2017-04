Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die PNE WIND-Aktie zu kaufen. Die Bewertung sei günstig und liege sogar unter dem Wert des bilanziellen Eigenkapitals. Zudem dürfte aufgrund der neuen Investoren bei PNE frischer Wind wehen, was der Gesellschaft sicherlich nicht schaden werde. (Analyse vom 25.04.2017)



Börsenplätze PNE WIND-Aktie:



XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,539 EUR +1,28% (25.04.2017, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,52 EUR +0,60% (25.04.2017, 10:21)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (25.04.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3).Die Hauptversammlung der PNE WIND AG am 31. Mai 2017 dürfte spannend werden. Das Unternehmen habe jüngst über kommende Veränderungen im Aufsichtsrat berichtet, da die Wahlperioden von drei Mitgliedern des 6er Aufsichtsrats mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung enden würden. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Christoph Gross und Wilken Freiherr von Hodenberg würden ihre Aufsichtsratstätigkeit bei PNE WIND beenden und nicht erneut zur Wahl antreten.Der Aufsichtsrat schlage als Nachfolger Marcel Egger und Jens Kruse für die Wahl vor. Sowohl Kruse als auch Egger seien am Kapitalmarkt bekannt. Egger sei langjähriger Geschäftsführer und CFO der EUROKAI/EUROGATE-Gruppe. Kruse leite den Bereich "Corporate Finance" bei M.M. Warburg. Die Anregung; diese beiden Herren zur Wahl vorzuschlagen stamme aus dem Hause SPSW Capital GmbH. SPSW sei jüngst bei PNE WIND kräftig eingestiegen und habe die Anteile von Volker Friedrichsen im Wesentlichen übernommen.Laut einer Stimmrechtsmitteilung habe sich bei dem Windprojektierer auch der Investor Active Ownership Capital (AOC) mit über 5% beteiligt. AOC sei an der Börse seit STADA bestens bekannt. Bei dem hessischen Generika-Unternehmen habe AOC völlig verkorkste Strukturen aufgebrochen und für viel Wind gesorgt. Für AOC sei STADA ein Riesenerfolg gewesen. Der Investor dürfte nunmehr viel Zeit für PNE WIND haben. Allerdings waren die Experten von "Vorstandswoche.de" über die Mitteilung von PNE in Bezug auf Wahlvorschläge der neuen Aufsichtsratsmitglieder bei einer Personalie eher überrascht. Die Amtszeit des Aufsichtsratsvorsitzenden Alexis Fries ende ebenfalls mit der nächsten Hauptversammlung. Fries halte keinerlei Aktien an PNE und dürfte auch keine Investorengruppe bei der Gesellschaft vertreten. Die Experten hätten durchaus erwartet, dass Fries nicht erneut zur Wahl antreten werde und sein Amt zur Verfügung stelle, um AOC einen Platz in diesem Gremium zu ermöglichen. Das sei laut Pressemitteilung aber nicht der Fall, da sich Fries erneut zur Wahl stellen wolle.Die Wahrheit für die eigene Wiederwahl sei wohl eher damit zu begründen, dass das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden bei PNE durchaus lukrativ sei. Fries habe 2016 ein Fixum von sage und schreibe 120.000 Euro erhalten. Inklusive weiterer Zahlungen und Sitzungsgelder habe die Vergütung im Jahr 2016 für ihn bei über 150.000 Euro gelegen. Das sei eher MDAX-Niveau. Insgesamt sei der gesamte Aufsichtsrat von PNE im Jahr 2016 mit über 500.000 Euro vergütet worden. Die Experten würden anregen, dass die Honorierung schnellstmöglich auf die Größe der Gesellschaft massiv nach unten angepasst werde. Fries selbst sei bis 2015 Präsident und CEO der finnischen Pöyry gewesen. In dieser Gruppe sei er in den Aufsichtsrat gewechselt. Dort sei er jüngst jedoch ausgeschieden. Außer bei PNE habe er keine weiteren vergleichbaren Mandate. Er dürfte sozusagen "Rentner" sein. Aufsichtsratsmandate bei Aktiengesellschaften sollten ohnehin grundsätzlich keine Versorgungsanstalten für ausgediente Manager darstellen.Die Experten von "Vorstandswoche.de" empfehlen Herrn Fries seinen Platz zu räumen, nicht am Stuhl zu kleben und sein Amt zur Verfügung zu stellen. Frischer Wind schade PNE nicht. Das Unternehmen habe durchaus Potenzial, die gesamten Kostenstrukturen anzupassen und zu sparen. In der Vergangenheit sei PNE eher für die Organe lukrativ gewesen. Jetzt sollten endlich mal die Aktionäre dran sein.PNE werde an der Börse aktuell mit rund 190 Mio. Euro kapitalisiert. Das liege deutlich unter dem Buchwert von knapp 230 Mio. Euro. 2016 sei ein EBIT von 97 Mio. Euro erzielt worden und ein Profit von knapp 70 Mio. Euro. In einem Zyklus von drei Jahren, also 2014 bis 2016, habe die Gesellschaft ein EBIT von fast 110 Mio. Euro oder im Schnitt mehr als 36 Mio. Euro EBIT pro Jahr erzielt. Als Projektentwickler mache der Zyklus von drei Jahren viel Sinn. Eine Prognose lediglich für 1 Jahr sei nicht hilfreich. 2017 erwarte CEO Markus Lesser ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite zwischen 0 und 15 Mio. Euro. Eine neue Dreijahresprognose habe Lesser bisher nicht kommuniziert. 2018 sollte indes wieder stärker verlaufen als 2017. Für das Jahr 2016 würden die Aktionäre eine Dividende von 4 Cent plus eine Sonderzahlung von 8 Cent erhalten. Insgesamt 12 Cent je Aktie. Auf aktuellem Kursniveau von 2,50 Euro errechne sich eine komfortable Dividendenrendite von gut 5%.