Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,549 EUR +0,35% (16.03.2017, 08:00)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (16.03.2017/ac/a/nw)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) charttechnisch unter die Lupe.Im Anschluss an die beiden starken Ausbruchskerzen nach dem Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie dem Bruch des seit Herbst 2013 bestehenden Baissetrends habe sich die PNE WIND-Aktie in den letzten drei Wochen eine Verschnaufpause gegönnt. Interessanterweise hätten die Schwankungsbreiten dabei immer weiter abgenommen, so dass eine dreifache Aneinanderreihung von "inside weeks" vorliege. Mit anderen Worten: Jede der letzten drei Wochen sei für sich genommen innerhalb der High-Low-Spanne der Vorwoche verblieben.Als Sahnehäubchen halte sich auch die aktuelle Woche an dieses Ablaufmuster. Damit staue sich derzeit ein erhebliches Bewegungspotenzial auf. Auf der Oberseite dürfte sich dieses entladen, wenn die angeführten "Innenstäbe" mit Notierungen oberhalb der Marke von 2,61 EUR "bullish" aufgelöst würden. Die Bedeutung des angeführten Signalgebers werde dabei durch die Hochs vom März 2015 und November 2014 bei 2,58/2,66 EUR unterstrichen. Gelinge der Befreiungsschlag, würden mittelfristig Notierungen jenseits der Marke von 3 EUR (Hochs von 2014) winken, zumal die beiden eingangs angeführten technischen Weichenstellungen als langfristige Kurstreiber fungieren würden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2017)XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:2,535 EUR -0,20% (15.03.2017, 17:35)