ISIN PNE-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist ein international tätiger Windkraft-Pionier aus Deutschland und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Unter dem Dach der PNE-Gruppe sind die Marken PNE und WKN vereint. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks.



Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Damit trägt die PNE AG den veränderten Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien ebenso Rechnung wie Veränderungen in den Märkten und stellt ihr Angebot von Services und Dienstleistungen auf eine deutlich breitere Basis und erreichen mehr Dezentralität.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes von PNE sein.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 360 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (09.04.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.PNE habe in 2018 mit gut 236 Megawatt Projekte verkauft, in Betrieb genommen oder sie würden sich im Bau befinden. Bei einem angenommenen Investitionsvolumen von rund 1,4 bis 1,8 Mio. Euro pro installiertem Megawatt Nennleistung habe PNE damit Investitionen von rund 330 bis 424 Mio. Euro initiiert. "Unser Geschäftsjahr 2018 ist operativ erfolgreich verlaufen. Wir haben sehr gute Fortschritte gemacht und unsere Prognose sogar übererfüllt", sage CEO Markus Lesser im Hintergrundgespräch mit der "Vorstandswoche.de".Geplant habe PNE für 2018 ein EBIT von 10 bis 16 Mio. Euro und ein EBITDA von 20 bis 26 Mio. Euro. Ohne einen negativen Einmaleffekt hätte sich das EBITDA auf über 27 Mio. Euro belaufen bei einem EBIT von 18.5 Mio. Euro. Für das Jahr 2018 habe Lesser indes eine Sonderabschreibung von 10.8 Mio. Euro auf Projektvorräte vornehmen müssen. Um diesen Betrag würden sich die vorgenannten Zahlen reduzieren. An dieser Stelle sei dem Management kein Vorwurf zu machen. PNE habe hier, zumindest vorläufig, Pech gehabt -dank der Politik. Hintergrund der Wertberichtigungen sei eine Neueinschätzung von Projekten auf hoher See (Offshore) auf Basis des per Ende Januar 2019 letztmalig erörterten Entwurfs des Flächenentwicklungsplans 2019 zur Entwicklung der Nord- und der Ostsee. In concreto handelte es sich um die Offshore-Projekte Jules Verne, Nautilus und Nemo in Zone 4 der Ausschließlichen Wirtschaftszone von Deutschland. Auf Basis der derzeitigen regulatorischen Vorgaben sei eine Realisierung dieser Projekte wenig wahrscheinlich. In der Sache betreibe PNE eine Verfassungsbeschwerde, die bereits seit 2017 anhängig sei. In den kommenden 12 Monaten sei von einer Entscheidung auszugehen. Lesser zeige sich hinsichtlich der Verfassungsbeschwerde zuversichtlich, dass zumindest einem Schadensersatzanspruch stattgegeben werde und PNE das Geld in Höhe der Abschreibung erstattet bekomme. Bei der Verfassungsbeschwerde seien noch andere Firmen involviert; beispielsweise der Baukonzern Strabag. Die Realisierung der Projekte auf hoher See, Atlantis II und III, seien von dieser Thematik übrigens nicht betroffen.Ganz unabhängig davon entwickele sich PNE exakt nach Plan. Bekanntlich arbeite das Management intensiv am Aufbau des Windparkportfolios 2020, welches spätestens Ende 2020 verkauft werden solle. Für dieses Portfolio habe das Unternehmen bereits zwei Windparks in Betrieb genommen. Inzwischen würden sich für das Vorhaben schon mehr als 70 Megawatt in Betrieb oder im Bau befinden. Das Zielvolumen liege bei 200 Megawatt. Neben der nationalen und internationalen Projektentwicklung sowie des Aufbaus eines Windportfolios für Dritte, mache das Unternehmen gute Fortschritte bei Umsätzen aus eigener Stromerzeugung, Betriebsmanagement von Anlagen und neuen Service-Produkten. Auf die Stromerzeugung würden bereits über 12 Mio. Euro externer Umsätze und auf Services rund 9 Mio. Euro entfallen. Immerhin bereits gut ein Viertel des Gesamtumsatzes entfalle auf diese beiden Bereiche. Die von Lesser initiierte Diversifizierung komme zum Tragen, und auch die erhebliche Verbesserung der internen Strukturen des Unternehmens zahle sich allmählich aus.Für das Jahr 2019 stelle der CEO ein EBITDA von 25 bis 30 Mio. Euro in Aussicht bei einem EBIT von 15 bis 20 Mio. Euro. Die Visibilität zur Zielerreichung dürfte recht hoch sein. Schon heute seien auch die Aussichten für 2020 sehr gut, wenn Lesser das Windparkportfolio verkaufe. Das letzte Windparkportfolio mit einem Volumen von 142 Megawatt sei für insgesamt rund 360 Mio. Euro an einen Fonds der Allianz verkauft worden. Der Verkauf des "neuen" Windparkportfolios werde somit das Jahr 2020 beflügeln. Der CEO habe sich zum Ziel gesetzt, die Schwankungen der Zahlen zumindest abzumildern. Spätestens im Jahr 2023 wolle Leser den Durchschnitt des EBIT aus den Jahren 2011 bis 2016 um 30 bis 50% verbessern. Das würde einem EBIT von bis zu 45 Mio. Euro entsprechen. Danach solle es nicht wieder abwärts gehen. "Unser Ziel sind nachhaltig gute Ergebnisse. Aufgrund des Projektgeschäfts werden wir aber immer gewisse Schwankungen in unseren Zahlen haben", so Lesser.Die Vergangenheit von PNE sei oft mit dem Wetter zu vergleichen gewesen, was durchaus wechselhaft sei. Sei es für die Firma gut gelaufen, sei bei Lessers Vorgängern meist eine Kapitalerhöhung gefolgt. Dieses Mal nicht. "Wir sind für unseren Plan für die nächsten Jahre durchfinanziert. Wir brauchen keine Kapitalmaßnahme", betone der CEO. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten nunmehr in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der PNE-Aktie. (Analyse vom 09.04.2019)