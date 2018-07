Börsenplätze PATRIZIA Immobilien-Aktie:



Kurzprofil PATRIZIA Immobilien AG:



Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 30 Jahren mit mehr als 800 Mitarbeitern in mehr als zehn Ländern als Investor und Dienstleister auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Als anerkannter Geschäftspartner agiert das Unternehmen gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger national und international und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von rund 17 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. (26.07.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - PATRIZIA Immobilien: Kaufsignal abwarten - ChartanalyseDie PATRIZIA Immobilen AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist ein bankenunabhängiges vollstufiges Immobilien-Investmenthaus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei decke es den gesamten Immobilien-Lebenszyklus ab. Seit dem Verlaufshoch aus Ende 2015 bei 28,29 Euro habe sich das Wertpapier jedoch rückläufig entwickelt und habe nur ein Jahr später ein Verlaufstief von 14,08 Euro hinnehmen müssen. Seither herrsche wieder deutlich gesteigertes Kaufinteresse und habe den Wert bis Anfang dieses Jahres wieder auf 21,22 Euro aufwärts geführt.Seitdem stecke die Aktie jedoch wieder in einem Abwärtstrend fest, im heutigen Handelsverlauf hätten allerdings die obere Begrenzungslinie und der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis angesteuert werden können. Nun komme es auf einen nachhaltigen Anstieg über dieses Widerstandsniveau an, damit Anlegern die Möglichkeit auf einen weiteren Kursschub eingeräumt werde.Für ein nachhaltiges Kaufsignal müsse das Papier von PATRIZIA Immobilien aber erst das Widerstandsniveau um 18,00/18,27 Euro nachhaltig knacken. Erst dann werde ein weiterer Kursschub in Richtung 19,08 Euro, darüber sogar bis 19,65 Euro erwartet und könne über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link