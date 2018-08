Börsenplätze PATRIZIA Immobilien-Aktie:



XETRA-Aktienkurs PATRIZIA Immobilien-Aktie:

18,06 EUR +2,03% (08.08.2018, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs PATRIZIA Immobilien-Aktie:

18,03 EUR -0,44% (08.08.2018, 12:25)



ISIN PATRIZIA Immobilien-Aktie:

DE000PAT1AG3



WKN PATRIZIA Immobilien-Aktie:

PAT1AG



Ticker-Symbol PATRIZIA Immobilien-Aktie:

P1Z



Kurzprofil PATRIZIA Immobilien AG:



Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 30 Jahren mit mehr als 800 Mitarbeitern in mehr als zehn Ländern als Investor und Dienstleister auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Als anerkannter Geschäftspartner agiert das Unternehmen gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger national und international und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von rund 17 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag (08.08.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - PATRIZIA Immobilien-Aktie kann wieder hochschießen - ChartanalyseWertpapiere des Immobilieninvestors PATRIZIA Immobilien (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) haben planmäßig nach der letzten charttechnischen Besprechung ihren Zieleinlauf hinter sich gebracht. Was in den letzten Tagen an Marktverwerfungen jedoch zu sehen war, toppt sogar die letzten Monate bei Weitem, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In der vorausgegangenen charttechnischen Besprechung vom 26. Juli 2018 sei ein vorsichtiges Long-Engagement an die Verlaufshochs aus März dieses Jahres bei 19,65 Euro erläutert worden. Exakt an dieser Stelle habe auch die anschließende Kursrally geendet, es sei zu einem regelkonformen Pullback gekommen. Im gestrigen Handel sei allerdings die bisherige Handelsspanne intraday auf knapp neun Prozent ausgeweitet worden.Das müsse partout nichts Schlechtes heißen, allerdings sei mit dem Kursrückgang auch das vorausgegangene Unterstützungsniveau von 17,79 Euro unterschritten worden. Sicherlich dürfte es die nächsten Stunden über weiter volatil zugehen, der gleitende Durchschnitt EMA 50 fungiere als letzte Bastion der Bullen vor einem Wiedereintritt in den Abwärtstrendkanal. Für kurzfristige Tête-à-têtes lasse sich die Aktie trotzdem gut handhaben, aber auch eine gewisse Risikobereitschaft gehöre bei diesem Wert dazu.Für ein nachhaltiges Kaufsignal müsse das Papier von PATRIZIA Immobilien zunächst einmal eine merkliche Stabilisierung um 17,80 Euro vollziehen. Solange dies nicht der Fall sei, lohne kein Investment der Welt!Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link