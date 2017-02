Tradegate-Aktienkurs PATRIZIA Immobilien-Aktie:

Kurzprofil PATRIZIA Immobilien AG:



Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 30 Jahren mit mehr als 800 Mitarbeitern in mehr als zehn Ländern als Investor und Dienstleister auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Als anerkannter Geschäftspartner agiert das Unternehmen gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger national und international und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von rund 17 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. (21.02.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - PATRIZIA Immobilien-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) unter die Lupe.PATRIZIA Immobilien habe im Jahr 2016 gemäß vorläufiger Zahlen besser abgeschnitten, als im Vorfeld vermutet. Im November habe das Unternehmen nach einem erfolgreichen Portfolioverkauf das Ziel für das operative Ergebnis von mindestens 250 auf mindestens 265 Mio. Euro angehoben. Das habe Analysten und Anleger allerdings enttäuscht. Nun seien es doch 283 Mio. Euro geworden, was an der Börse positiv aufgenommen worden sei. Allerdings werde das zunächst ein Ausreißer bleiben, ohne weitere Portfoliotransaktionen auf eigene Rechnung habe der Profit aus dem laufenden Geschäft für Kunden im letzten Jahr bei 73 Mio. Euro gelegen - was aber auch einem Zuwachs von fast 70% entspreche. Die Börse dürfte nun darauf warten, dass dem Management der nächste große Portfoliozukauf gelinge.Die PATRIZIA Immobilien-Aktie sollte ihren Boden gefunden haben, die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sehen den Wert als Kandidaten für eine Aufstockung in der nächsten Konsolidierung. (Ausgabe 6 vom 18.02.2017)XETRA-Aktienkurs PATRIZIA Immobilien-Aktie:17,805 EUR +0,28% (20.02.2017, 17:35)