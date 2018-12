ISIN PANTAFLIX-Aktie:

Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



München (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin zu verkaufen.Gestern Nacht habe PANTAFLIX eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abnahme zweier Filme rechne der Vorstand bei unverändert steigenden Erlösen nunmehr mit einem operativen Verlust von EUR -7 bis -9 Mio., was deutlich unter dem durch Einmaleffekte aus dem Abschluss von Kooperations- und Vermittlungsverträgen verzerrten Vorjahreswert liege. Ursächlich für die starke Verschlechterung der Ertragslage seien nach Einschätzung des Analysten der im Zuge des Video-on-Demand-Einstiegs notwendige Personalaufbau sowie deutlich steigende Marketing- und Entwicklungsaufwendungen. Da diese aus Sicht der Analysten auch in den kommenden Jahren die Ertragslage belasten würden, nehme er auch seine EBIT-Prognosen für die Folgejahre zurück und ermittle aus seinem DCF-Entity-Modell im Base-Case-Szenario ein Kursziel von EUR 0,90 (bislang: EUR 3,10) je Aktie (jeweils bereinigt um den Aktiensplit).Angesichts eines von ihm erwarteten Kursrückgangs von -70,1% bestätigt Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "sell"-Rating für die Aktien der PANTAFLIX AG. (Analyse vom 04.12.2018)