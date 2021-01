Börsenplätze PANTAFLIX-Aktie:



Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTAFLIXgroup.com und www.PANTAFLIX.com. (20.01.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin mit dem Votum "speculative buy" ein.Als einer der größten Filmproduzenten in Deutschland sei PANTAFLIX von der Corona-Pandemie sowohl durch die Schließung der Kinos als auch durch eine mehrmonatige Unterbrechung der Dreharbeiten getroffen worden. Dementsprechend dürfte das Unternehmen das letzte Jahr mit einem deutlichen Umsatzrückgang und mit einem erneuten Fehlbetrag angeschlossen haben.Doch die mittel- und langfristigen Perspektiven sehe der Analyst durch die Krise nicht beeinträchtigt. Die Kinoauswertung dürfte zwar dauerhaft zugunsten der digitalen Auswertung an Bedeutung verlieren, doch der grundsätzliche Bedarf für Kinofilme (ggf. in anderen Auswertungsformen) dürfte auch in der Nach-Corona-Zeit bleiben. Denn grundsätzlich sei der "Content-Hunger" der Unterhaltungsindustrie weiterhin groß und wachsend, woraus sich für Filmproduzenten große Chancen ergeben würden.PANTAFLIX sei hierfür mit dem eigenen Produktionsgeschäft gut positioniert, zumal das Unternehmen neben den eigenen Kinofilmen auch Auftragsproduktionen (vor allem Serien für die Streaming-Plattformen) sowie das innovative Format von Influencer-basierten Miniserien im Angebot führe.Weiteres Potenzial verspreche das Geschäft mit der eigenen VoD-Plattform, das PANTAFLIX nun konsequent auf das B2B-Modell ausrichte, in dessen Rahmen das Unternehmen seine Kunden in die Lage versetze, eigene VoD-Angebote zu kreieren. PANTAFLIX fungiere dabei als Technologie- und Content-Lieferant und profitiere in Form von Lizenz- und Servicegebühren und bestenfalls auch mit einer Umsatzbeteiligung. Sollte die angestrebte Gewinnung großer Partner aus den Bereichen Mobility, Telekommunikation und Verlagswesen gelingen, eröffne vor allem die Umsatzbeteiligung ein großes Potenzial für hochmargige Erlöse im erheblichen Umfang.Dementsprechend sehe der Analyst auch seine Schätzungen, die neben der Annahme eines ab 2021 fortgesetzten Wachstums im Kerngeschäft auf positiven Erwartungen bezüglich des B2B-Geschäfts fußen würden, mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Diese Unsicherheit sehe er aber auch im aktuellen Kurs der Aktie mehr als ausreichend berücksichtigt, weswegen sie seines Erachtens ein sehr hohes Aufwärtspotenzial biete.Das Kursziel beziffert Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, anhand seines Bewertungsmodells auf 2,90 Euro (zuvor: 3,30 Euro), auf dessen Basis er das Urteil "speculative buy" bestätigt. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link