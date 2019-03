Wiener Börse-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) zählt seit Jahren zu den international führenden Herstellern innovativer "Lifting Solutions", die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Bergheim, Österreich, erwirtschaftete die PALFINGER Gruppe mit knapp 11.000 Mitarbeitern 2018 einen Gesamtumsatz von rund 1.616 Mio. EUR.



Der Konzern verfügt über Fertigungs- und Montagestandorte in Europa, GUS, Nord- und Südamerika sowie Asien. Innovation, Internationalisierung und Flexibilisierung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sowie PALFINGER 21st (die Entwicklung smarter Lösungen und neuartiger, datenbasierter Geschäftsmodelle) bilden die Säulen der Unternehmensstrategie. Am Weltmarkt für hydraulische Ladekrane gilt PALFINGER nicht nur als Markt-, sondern auch als Technologieführer. Mit über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkten in über 130 Ländern auf allen Kontinenten ist PALFINGER immer in Kundennähe. (28.03.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PALFINGER: Fortsetzung der positiven Entwicklungen erwartet - AktienanalyseDer Kranhersteller PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von fast 58 Mio. Euro erzielt, nach einem Verlust von 11,4 Mio. Euro im Vorjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Jedoch sei der für 2017 ermittelte Nettogewinn nach einer Firmenwertabschreibung nachträglich von 52,5 Mio. auf minus 11,4 Mio. Euro korrigiert worden. Dennoch ergebe sich auf bereinigter Basis ein Zuwachs von gut 10%. Der Umsatz habe ebenfalls um ein Zehntel auf 1,62 Mrd. Euro zugelegt. An den Erfolgen sollten auch die Aktionäre partizipieren. PALFINGER wolle eine Dividende von 0,51 Euro je Aktie zahlen - ein Plus von 8,5%. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 24,65 Euro errechne sich daraus eine Dividendenrendite von etwas mehr als 2%.Die Auftragseingänge seien bis Juni 2019 abgedeckt. Daher rechne das Management im laufenden Jahr mit einer weiteren Steigerung des Umsatzes und der Profitabilität. Auch darüber hinaus solle sich die positive Geschäftsentwicklung fortsetzen. Bis 2022 sollten ein Umsatz von rund zwei Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 10% erzielt werden. Hier hätten zuletzt 7,9% zu Buche gestanden.Angesichts dieser Perspektiven sollte die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Auch der Aufsichtsratsvorsitzende des Unternehmens, Hubert Palfinger, habe für ein positives Signal gesorgt: Er habe 980 Aktien zu je 25,25 Euro gekauft. Scheinbar gehe der Insider ebenfalls von einer Fortsetzung der positiven Entwicklungen aus. Zudem stimme auch die Bewertung - das 2020er KGV der Aktie liege bei gerade einmal 8,7. (Ausgabe 12/2019)Börsenplätze PALFINGER-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:24,65 EUR +1,02% (28.03.2019, 09:36)