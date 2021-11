12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil PALFINGER AG:



Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) ist der weltweit führende Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 10.800 Mitarbeitern, 35 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk mit über 5.000 Stützpunkten garantiert PALFINGER unmittelbare und optimale Kundennähe.



Als Technologieführer strebt das Unternehmen danach, durch ökonomisch und ökologisch zukunftsfähige Lösungen und Produkte den Unternehmenserfolg seiner Partner langfristig zu sichern. Auf Basis seiner breitgefächerten Modellpalette treibt PALFINGER daher die Einsatzmöglichkeiten für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz voran.



Als globales Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln ist PALFINGER davon überzeugt, dass nachhaltiges Denken und Handeln maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen. Aus diesem Grund übernimmt das Unternehmen soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.



Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2020 einen Umsatz von 1,53 Mrd. EUR. (17.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Kran-Spezialisten PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) weiterhin zu kaufen.Abgesehen von einem etwas unter den Erwartungen gelegenen Gewinn je Aktie (EUR 0,41) habe PALFINGER in Q3 2021 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn die Analystenprognosen erreicht. Der Umsatz sei um 22% auf EUR 454 Mio. gestiegen, während das EBIT unterproportional um 4% auf EUR 33 Mio. zugelegt habe. Nachfrageseitig zeige sich ein unverändert positives Bild und PALFINGER habe über Rekordauftragseingänge berichtet. Der Margendruck sei der substanziellen Kosteninflation und Engpässen in den Lieferketten geschuldet gewesen. Um diese Herausforderungen effizienter zu meistern, habe der Konzern eine "Supply Chain Taskforce" eingesetzt.Für das GJ 2021 habe das Management die Zielsetzung bestätigt, die letztjährigen Rekordwerte bei Umsatz und EBIT von EUR 1,75 Mrd. bzw. EUR 150 Mio. zu übertreffen. Die Rekordinvestitionssumme von etwa EUR 130 Mio. sei ebenfalls bestätigt worden.Um den gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte entgegenzusteuern, würden die Preise weiter erhöht. Zusätzlich zu der in Q4 implementierten Preisanhebung werde per April eine weitere Erhöhung wirksam.Zusammen mit den Quartalszahlen habe PALFINGER einen optimistischeren Mittelfristausblick gegeben. So solle der Umsatz bis 2024 auf EUR 2,3 Mrd. steigen. Zuletzt sei man von rund EUR 2,0 Mrd. ausgegangen. Die EBIT-Marge solle dann bei 10% liegen. Gegenüber den Analystenerwartungen würden diese Ziele zwar ein stärkeres Wachstum implizieren, jedoch hätten die Analysten die zweistellige Profitabilität bereits früher erwartet. Aufgrund des mit der Expansion verbundenen Aufbau von Strukturkosten sei dies jedoch laut Management nicht zu erwarten.Auf dem Capital Markets Day habe das Management zudem ein ambitioniertes längerfristiges Umsatzziel kommuniziert. Bis 2030 solle die Marke von EUR 3 Mrd. (organisch) erreicht werden. Gegenüber 2021 impliziere dies ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von ca. 6%. Eine überdurchschnittliche Expansion solle dabei in Nord- und Lateinamerika sowie in Asien erzielt werden.Die avisierte Auflösung der Kreuzbeteiligung mit dem chinesischen Joint Venture-Partner Sany Group sei weiterhin ein möglicher Kurskatalysator. Die Verhandlungen würden sich aber vermutlich bis ins kommende Jahr erstrecken. Es bestehe die Möglichkeit, dass PALFINGER den von Sany gehaltenen Anteil von 7,5% übernehmen könnte (und im Gegenzug seinen 7,5%-Anteil an Sany Automobile Hoisting Machinery an die Sany Group abtrete). Sollten die PALFINGER-Aktien in weiterer Folge nicht eingezogen, sondern wiederveräußert werden, stiege nicht nur der Streubesitz, sondern fiele auch die Nettoverschuldung. Der operative Fortbestand des Joint Ventures sei von der Transaktion unberührt.Die Zahlen für Q1-3 würden die von PALFINGER gesetzten Jahresziele untermauern. Lieferkettenengpässe und steigende Kosten bedeuten Gegenwind, aber die starke Nachfrage sichere eine hohe Auslastung der Produktionskapazitäten und die Preisdisziplin sei gut. Daher würden die Analysten von steigenden Erträgen in den kommenden Jahren ausgehen, auch wenn die Margen nicht ganz so hoch ausfallen dürften wie zuletzt angenommen. Die Wachstumsperspektiven seien jedenfalls attraktiv und die Umsatzziele für 2024 bzw. 2030 würden mit den in der Vergangenheit bereits erreichten Steigerungsraten korrespondieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.