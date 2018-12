Wiener Börse-Aktienkurs PALFINGER-Aktie:

PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) zählt seit Jahren zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Bergheim, Österreich, erwirtschaftete die PALFINGER Gruppe mit 10.212 Mitarbeitern 2017 einen Gesamtumsatz von rund 1.471,1 Mio. EUR.



Der Konzern verfügt über Fertigungs- und Montagestandorte in Europa, GUS, Nord- und Südamerika sowie Asien. Innovation, weitere Internationalisierung und Flexibilisierung der Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sowie PALFINGER 21st (die Entwicklung smarter Lösungen und neuartiger, datenbasierter Geschäftsmodelle) bilden die Säulen der Unternehmensstrategie. Am Weltmarkt für hydraulische Ladekrane gilt PALFINGER nicht nur als Markt-, sondern auch als Technologieführer. Mit über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkten in über 130 Ländern auf allen Kontinenten ist PALFINGER immer in Kundennähe. (06.12.2018/ac/a/a)



Nach erstaunlich guten Quartalszahlen setzte die Aktie von PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) zu einer Erholung an, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Beim Kranhersteller habe der Umsatz in den ersten neun Monaten um 8,2 Prozent auf 1,18 Mrd. Euro zugelegt. Der um Restrukturierungskosten bereinigte operative Gewinn (EBIT) sei um 10,5 Prozent auf 116,4 Prozent vorangekommen. Zudem habe PALFINGER einen Anstieg des Auftragseingangs verzeichnet. Besonders positiv sei, dass "der bestehende Auslieferungsrückstand voraussichtlich überwiegend im Jahr 2018 abgebaut werden" könne. Zum Halbjahr habe es noch geheißen, dass der Konzern "durch die Zulieferindustrie limitiert" sei und daher ein "Teil der Orders erst 2019 abgearbeitet werden" könne.Für zusätzliche positive Signale sorge ein Insiderkauf: Petra Palfinger - sie stehe in enger Verbindung zum Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Palfinger - habe 1.350 Stück zu je 25,50 Euro erworben. Daraus errechne sich ein Kaufvolumen von 34.425 Euro. Dass die Gegenbewegung der Anteilscheine bisher nicht stärker ausgefallen sei, sei wohl dem schwachen Gesamtmarkt geschuldet. Doch die Voraussetzungen für eine generelle Trendwende seien gut, zumal die Aktie künftig mehr Aufmerksamkeit seitens der Investoren erlangen könnte. Der US-Indexanbieter MSCI habe nämlich Änderungen bei den Zusammensetzungen seiner Indices vorgenommen. Demnach sei PALFINGER per 30. November in der Gruppe der MSCI Global Small Cap Indices in das spezielle Austria-Barometer aufgestiegen und habe dort Polytec ersetzt - ein Ritterschlag.Auch die Bewertung stimmt - das 2019er-KGV der PALFINGER-Aktie liegt bei gerade einmal 11,6, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2018)