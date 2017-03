XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

Kurzprofil PAION-Aktie:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Die PAION AG hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich spezialisiert. Die PAION AG erweitert sein bewährtes Geschäftsmodell "Finden & Entwickeln" durch die Umwandlung in ein spezialisiertes Pharmaunternehmen mit einem Fokus auf Anästhesieprodukte.



Die PAION AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard Regulierter Markt, Börsenkürzel PA8, ISIN DE000A0B65S3) gelistet.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse des Analysten Igor Kim von Oddo Seydler:Igor Kim, Aktienanalyst von Oddo Seydler, spricht im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien der PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) aus.Bei den kompletten Jahreszahlen der PAION AG habe es gegenüber den Vorabdaten keine Überraschungen gegeben. Der vorhandene Cash-Bestand ist nach Ansicht der Analysten von Oddo Seydler ausreichend groß um die verbleibenden US-Aktivitäten abschließen zu können.Zulassungsanträge in den USA und Japan seien Mitte 2018 wahrscheinlich. Der Neustart der Phase I-Studie in Europa werde zusätzliches Kapital im Umfang von 20 bis 25 Mio. EUR erfordern.Die kurzfristige Nachrichtenlage dürfte von den Fortschritten in den USA dominiert werden.Börsenplätze PAION-Aktie: