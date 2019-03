Auf aktuellem Kursniveau raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" die PAION-Aktie spekulativ zu kaufen. Man sollte die üblichen hohen Risiken bei Investments in Biotechs beachten. (Analyse vom 28.03.2019)



Haar (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.Aktionäre der PAION AG würden vor allem eine Tugend benötigen: Viel Geduld. Über die Übernahme der CeNeS Pharmaceuticals im Jahr 2008 habe sich PAION das intravenöse Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum Remimazolam, gesichert. Remimazolam müsse funktionieren. Alternativen habe PAION keine. Nach erheblichen Verzögerungen auf der Zeitachse - einst habe es Hoffnungen gegeben, dass das Produkt im Jahr 2018 auf den Markt gelange - könnte es nun bald endlich soweit sein. PAION befinde sich auf der Zielgeraden.Die klinische Entwicklung in Amerika für die Phase III sei längst abgeschlossen. PAION habe Remimazolam in den USA an den Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals verpartnert. Cosmo habe nunmehr den Marktzulassungsantrag für die Kurzsedierung des Medikaments bei der FDA soweit vorbereitet, dass der Antrag in Kürze eingereicht werden könne. Laut Cosmo solle dies noch bis Ende März vollzogen werden. Gehe alles glatt, könnte binnen zwölf Monaten die Zulassung erfolgen und der Vermarktungsstart von Remimazolam in den USA beginnen. Das PAION-Team habe sich lukrative Umsatzbeteiligungen an den Erlösen von 20 bis 25% gesichert. Wie CEO Wolfgang Söhngen den Experten im Hintergrundgespräch erläutere, belaufe sich das Marktpotenzial in den USA auf ca. 300 Mio. USD.Drei Indikationen verfolge PAION mit der Substanz. Kurzsedierung, Allgemeinanästhesie und Sedierung auf der Intensivstation (ICU). Im Sommer des vergangenen Jahres sei eine klinische Phase-III-Studie mit Remimazolam in der EU für die Einleitung und Aufrechterhaltung einer Allgemeinanästhesie gestartet. Daten aus der Studie dürften im ersten Halbjahr 2020 vorliegen. Sofern diese positiv seien, könnte das bereits für die Einreichung eines Antrags zur Zulassung ausreichen. Zudem prüfe der CEO die Möglichkeit der Einreichung eines Zulassungsantrags für Remimazolam in der Kurzsedierung bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA auf Basis des abgeschlossenen US-Entwicklungsprogramms.An der Stelle könne Söhngen gute News präsentieren: Laut eines Pre-Submission-Meetings mit der EMA könnten die bestehenden Datenpakete aus der US-Studie bereits ausreichend sein, um den Zulassungsantrag für die Kurzsedierung in der EU stellen zu können. "Das ist für uns eine sehr gute Nachricht. Damit haben wir auch gar nicht gerechnet. Wir sparen uns erheblichen Aufwand und sehr viel Zeit. Im Übrigen spricht dies auch dafür, dass es sich nun auszahlt, dass wir bei der Studie in den USA viel Wert auf Qualität, und damit auch mehr Zeit, gelegt haben." Gehe in dieser Indikation alles glatt bei der EMA, könnte PAION schon im Jahr 2021 die ersten Umsätze in Europa einfahren. Für Europa habe PAION keinen Partner. "Wir wollen die wichtigsten Territorien in Europa mit einem eigenen Vertriebsteam erobern", so Söhngen.Auch wenn hier die Voluminas deutlich kleiner seien als in den USA und Europa, sei Remimazolam noch an weitere Territorien lizenziert worden, die spätestens ab dem Jahr 2020 ebenfalls zu ersten Einnahmen führen könnten. Laut Söhngen werde das Produkt entweder zuerst in China oder in Japan verkauft. "Es wird ein Wettrennen zwischen Japan und China geben, wer zuerst am Markt ist. Für uns ist natürlich entscheidend, dass wir dann erste Einnahmen aus Royalties generieren."Alternativ: PAION organisiere sich das Geld über ein Förderungsdarlehen über die European Investment Bank (EIB). Dank Jean-Claude Juncker hätten sich hier schon Evotec oder sogar MagForce Gelder gesichert. Die Zinssätze würden allerdings sehr stark variieren. Während Evotec eher 1% Zinsen zahle, dürften es bei MagForce mehr als 10% sein. Mit einem Darlehen bei der EIB würde PAION aber mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Laut Söhngen habe PAION auch noch weiteren Finanzmittelbdarf für die geplante eigene Vermarktung in Europa. Insgesamt würden die Experten diesen Mittelbedarf auf weitere 10 Mio. Euro schätzen. Prinzipiell wolle der CEO mittelfristig in der Indikation der Sedierung auf der Intensivstation Gas geben. Das benötige nochmals Mittel.Insgesamt erscheine ein Darlehen bei der EIB von bis zu 30 Mio. Euro für PAION sehr sinnvoll, um ein für alle- mal die Finanzierung für die nächsten Jahre zu sichern. Söhngen habe sich zu der EIB-Option nicht äußern wollen. "Die EU-Investitionsoffensive ist uns natürlich bekannt."In jeder Indikation habe PAION ein Marktpotenzial von 500 Mio. Dollar weltweit. Die Aachener seien derzeit ihrem Ziel, zumindest mal einen Teil davon zu heben, noch nie so nahe gewesen wie jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann?