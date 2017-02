Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, welches sich in klinischer Phase-III-Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA befindet. Aktuell fokussiert PAION alle operativen und finanziellen Ressourcen auf den erfolgreichen Abschluss des klinischen US-Entwicklungsprogramms für Kurzsedierungen. Außerhalb der USA hat sich PAION bis dato auf die Entwicklung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie konzentriert. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



Remimazolam ist in den USA, Kanada, China, Russland (GUS), der Türkei, der MENA-Region und Südkorea an Partner auslizenziert.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und weitere Standorten in Cambridge (Vereinigtes Königreich) und New Jersey (USA).



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden.



Berlin (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Aachener biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF).PAION werde mittels einer Kapitalerhöhung EUR 5 Mio. einwerben, um die Einreichung einer Marktzulassung von Remimazolam in Japan zu finanzieren. PAION werde 2.439.023 neue Aktien zu EUR 2,05 je Aktie emittieren und dadurch die Aktienanzahl um 4,4% auf 58.196.117 erhöhen. Es werde ein externer Dienstleister mit der Erstellung der Marktzulassungsunterlagen für Japan beauftragt werden. Dies bedeute, dass keine internen Ressourcen von PAIONs strategischer Priorität - dem Abschluss des klinischen Entwicklungsverfahrens in den USA - abgezweigt würden.Darüber hinaus habe PAION vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Die Aufwendungen für F&E und allgemeine Verwaltung und Vertrieb seien mit 8% bzw. 7% niedriger als von Scholes erwartet ausgefallen, aber das Management gehe weiterhin davon aus, das die Rekrutierung für die Phase III-Studie von Remimazolam mit Bronchoskopie-Patienten in Q2 17 abgeschlossen werde.Die Integration der derzeitigen Aktienemission in eine vorher modellierte Kapitalerhöhung bedeute, dass keine zusätzliche Verwässerung berücksichtigt werden müsse. Jedoch sei die Erwartung des Analysten in Bezug auf die Zeitpunkte der zukünftigen Meilensteinzahlungen von PAIONs US-Marketingpartner, Cosmo Pharmaceuticals, konservativer geworden. Er modelliere nunmehr eine Gesamtsumme von EUR 42,5 Mio. über drei Jahre von 2018-2020. (vorher: EUR 42,5 Mio. während 2017 und 2018). Die späteren Zeitpunkte dieser Zahlungen würden Scholes dazu veranlassen, sein Kursziel von EUR 4,60 auf EUR 4,40 zu senken.Börsenplätze PAION-Aktie:XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:2,39 EUR -0,95% (14.02.2017, 16:13)