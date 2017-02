Tradegate-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:

Die Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führender Lichthersteller mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte. Das Portfolio reicht von High-Tech-Anwendungen auf der Basis halbleiterbasierter Technologien, wie Infrarot oder Laser, bis hin zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. Osram beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2015 (per 30. September) weltweit rund 33.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 5,6 Milliarden Euro. Osram ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (17.02.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Osram Licht-Aktie: Gute Neuigkeiten - AktienanalyseAuftakt nach Maß für den Lichtspezialisten Osram (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF): Der MDAX-Konzern konnte seinen Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um gut fünf Prozent auf 991 Mio. Euro steigern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet wäre der Erlös sogar um acht Prozent gestiegen. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei der Konzern sogar um 14 Prozent auf 188 Mio. Euro vorangekommen. Einziger Schönheitsfehler: Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn sei deutlich von 337 auf 98 Mio. Euro zurückgegangen. Das habe allerdings vor allem an einem Basiseffekt aus dem vergangenen Jahr gelegen. Im Vergleichzeitraum hätten Beteiligungsverkäufe den Überschuss kräftig steigen lassen.Im Grunde also gebe es wenig zu mäkeln. Und auch der Ausblick stimme zuversichtlich: Demnach rechne Osram nach wie vor mit einem Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent auf vergleichbarer Basis. Die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge dürfte mindestens 16 Prozent erreichen. Doch damit nicht genug der guten Neuigkeiten: Osram sei dem Ziel, seine Glühbirnensparte "Ledvance" nach China zu verkaufen, einen großen Schritt näher gekommen. Nachdem die Bundesregierung dem Vorhaben bereits Ende Januar eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt habe, hätten nun auch die US-Behörden grünes Licht gegeben. Jetzt fehle nur noch China. Dabei sei der Abschied von der Glühbirne am Parkett zunächst gar nicht gut angekommen. Schließlich trenne sich der Konzern damit nicht nur von seiner größten Sparte, sondern auch von seinem Endkundengeschäft - ein gewagter und zudem teurer Schritt.Börsenplätze Osram Licht-Aktie:XETRA-Aktienkurs Osram Licht-Aktie:56,94 EUR +0,37% (17.02.2017, 14:22)