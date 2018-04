Linz (www.aktiencheck.de) - Wie von vielen Meinungsforschern erwartet, hat Premierminister Orban von der regierenden Partei FIDESZ die ungarischen Parlamentswahlen mit rund 49% der Stimmen gewonnen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Orban könne wieder auf Basis einer Zweidrittelmehrheit regieren, die laut ungarischem Mehrheitswahlrecht zustande komme. Die Bestätigung von Orban habe den EUR/HUF-Kurs wenig beeinflusst, da mit politischer und wirtschaftlicher Kontinuität gerechnet werde. Auch die Geldpolitik der Ungarischen Notenbank werde kaum Änderungen erfahren. EUR/HUF sollte in nächster Zeit zwischen 308,00 und 314,00 verharren. (10.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.