Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

14,745 EUR -0,17% (19.11.2019, 10:45)



ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen.

(19.11.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analysten Abhilash Mohapatra und Carl Murdock-Smith von der Privatbank Berenberg:Abhilash Mohapatra und Carl Murdock-Smith, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF), senkt aber das Kursziel von 16,60 auf 16,30 Euro.Die Mobilfunkmasten dürften am Kapitalmarkttag im Zentrum des Interesses stehen, seien jedoch kein entscheidender Faktor für die Anlagestory, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Orange-Aktie sei nach ihrem Erachten ein sicherer Hafen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Spielraum für Free Cashflow und Dividendenwachstum unterstrichen werde. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Abhilash Mohapatra und Carl Murdock-Smith, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Orange-Aktie bestätigt und das Kursziel von 16,60 auf 16,30 Euro reduziert. (Analyse vom 19.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:14,735 EUR -0,17% (19.11.2019, 10:45)