Daneben habe der Bürokommunikationsdienst Slack Technologies (ISIN: US83088V1026, WKN: A2PGZL, Ticker-Symbol: 8S0, NYSE-Ticker-Symbol: WORK) einen erfolgreichen Börsengang gefeiert. Am Tagesende habe ein Kursplus von knapp 50% zu Buche gestanden. Damit sei nun das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von USD 19,5 Mrd. bewertet. Eine beachtliche Steigerung im Vergleich zur letzten privaten Finanzierungsrunde im August. Damals sei Slack noch mit USD 7,1 Mrd. bewertet worden.



Reuters zufolge dürfte die EU Kommission die Akquisition von Red Hat (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT) (+0,3%) durch IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) (+1,3%) freigeben. Zudem habe Red Hat über den Erwartungen liegende Umsatz- & Gewinnzahlen berichtet.



Im weiteren Verlauf des Tages präsentiere noch Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Ticker: KHC) ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal. Darüber hinaus veranstalte Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) heute eine Management-Roadshow.



Das für nächste Woche angesetzte IPO von Traton SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) (Volkswagens (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) LKW-Sparte) dürfte - Kreisen zufolge - erfreuliche Nachfrage verzeichnen. Die Preisspanne sei mit EUR 27 bis EUR 33 festgelegt worden; der erste Handelstag sei am Freitag. (21.06.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - An die Spitze des S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) setzte sich gestern Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) (+8,2%), nachdem der Softwarekonzern die Umsatzerwartungen im abgelaufenen Quartal übertraf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während Analysten die Nachhaltigkeit des Umsatzwachstums in Frage gestellt hätten, habe das Management aber von einem anhaltenden Momentum in der aktuellen Periode gesprochen.