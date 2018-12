Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

40,47 EUR +0,35% (19.12.2018, 16:15)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Oracle-Aktie:

USD 46,24 +0,85% (19.12.2018, 16:33)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Euronext-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (19.12.2018/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Analyst Alex Zukin von Piper Jaffray:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Alex Zukin vom Investmenthaus Piper Jaffray im Hinblick auf die Aktien von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) weiterhin eine Übergewichtung.Angesichts niedriger Erwartungen habe Oracle Corp. solide Quartalszahlen vorgelegt. Aktienrückkäufe würden auf der Gewinnebene der Haupttreiber bleiben. Oracle sehe sich auf lange Sicht weiterhin in einer starken Ausgangslage.Insofern gehen die Analysten von Piper Jaffray von einer Fortsetzung der aggressiven Aktienrückkäufe aus. Im Anwendungsgeschäft erziele Oracle klare Fortschritte, so der Analyst Alex Zukin.Die Analysten von Piper Jaffray halten in ihrer Oracle-Aktienanalyse am "overweight"-Rating fest sowie am Kursziel von 52,00 USD.Börsenplätze Oracle-Aktie:Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:40,47 EUR +0,67% (19.12.2018, 16:13)