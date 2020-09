Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:

50,59 EUR +2,19% (14.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

50,15 EUR +4,18% (14.09.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

59,46 USD +4,32% (14.09.2020, 22:10)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (14.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Im Ringen um die Zukunft der populären Video-App TikTok in den USA zeichne sich ein Deal in letzter Minute mit Beteiligung des Software-Konzerns Oracle ab. Es gehe aber dabei nun nicht mehr um einen Verkauf des US-Geschäfts durch den chinesischen Eigentümer Bytedance, sondern nur um eine Rolle für Oracle als Technologie-Partner.Es sei zunächst unklar gewesen, ob diese Lösung US-Präsident Donald Trump zufriedenstelle. Er habe Bytedance unter Verweis auf die Datensicherheit ursprünglich eine Frist bis Mitte September gesetzt, sich vom US-Geschäft zu trennen.Oracle habe am Montag die Beteiligung an einem Plan von Bytedance bestätigt. US-Finanzminister Steven Mnuchin habe gesagt, der Vorschlag sehe auch die Ansiedlung des globalen TikTok-Geschäfts in den USA mit rund 20.000 Arbeitsplätzen vor. Der Plan werde nun von einem Gremium zur Bewertung ausländischer Investitionen in den USA und danach von Trump geprüft, habe Mnuchin im TV-Sender CNBC gesagt. Eine mögliche Rolle für Oracle könnte sein, die Daten der US-Nutzer von TikTok zu speichern. TikTok habe sich am Montag optimistisch gezeigt, dass der Vorschlag die Sicherheitsbedenken der US-Regierung ausräumen werde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Oracle-Aktie: