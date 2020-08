Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:

47,005 EUR +3,41% (18.08.2020, 11:29)



Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

47,20 EUR +3,78% (18.08.2020, 11:30)



NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

USD 53,99 -0,39% (17.08.2020, 22:10)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (18.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) unter die Lupe.Lange Zeit schien es, als ob Microsoft der klare Favorit für die Übernahme von TikTok sei. Nun scheine aber ein anderer Tech-Gigant ins Rennen um die Video-App eingestiegen zu sein. Die Rede sei vom US-Softwareriesen Oracle.Wie die Nachrichtenagentur CNBC berichte, befindet sich Oracle gerade im Gespräch mit mehreren Wagniskapital-Unternehmen, um TikTok in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland zu übernehmen. Auch die Gespräche mit TikTok seien laut den Unternehmensangaben fortgeschritten.Am Wochenende habe US-Präsident Donald Trump nochmal den Druck auf die Video-App TikTok und ihren chinesischen Mutterkonzern Bytedance erhöht. Trump habe am Wochenende angeordnet, dass Bytedance sich binnen drei Monaten von allen Daten von Nutzern in den USA trennen müsse. Auch dürfe Bytedance in den USA danach kein Eigentum mehr besitzen, das für den Betrieb von TikTok genutzt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Oracle-Aktie: