Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:

48,075 EUR (10.04.2019)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Oracle-Aktie:

53,97 USD +0,26% (10.04.2019)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie Deutschland:

ORC



NYSE-Euronext-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (11.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Oracle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Euronext-Symbol: ORCL) charttechnisch unter die Lupe.Das Wichtigste vorweg: Die Oracle-Aktie befinde sich aktuell in einer extrem vielversprechenden Ausgangslage. Nachdem das Papier das Sprungbrett in Form der 38-Monats-Linie (akt. bei 46,03 USD) genutzt habe, trage hierzu vor allem die Auflösung der seit zwei Jahren bestehenden Schiebezone zwischen rund 42,50 USD und 53,50 USD bei. Besonders bemerkenswert würden die Analysten dabei halten, dass der Titel die beschriebene Tradingrange im Dunstkreis der alten Rekordstände aus dem Jahr 2000 bei rund 46 USD ausgeprägt hätte. Mit anderen Worten: Ein erfolgreicher Ausbruch auf der Oberseite mache auch die Hochs aus Zeiten der Technologieblase endgültig vergessen. Das Risiko eines Fehlausbruchs werde dabei durch die synchronen Einstiegssignale seitens des MACD und des Aroon reduziert.Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe des beschriebenen Konsolidierungsmusters perspektivisch ein Kursziel im Bereich von rund 64 USD. Die Parallele zum Aufwärtstrend seit 2010 (akt. bei 69,25 USD) definiere danach den nächsten Widerstand. Auf der Unterseite bietet sich das Septemberhoch (52,11 USD) als Absicherung an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance/RisikoVerhältnis gewährleistet ist, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:48,165 EUR +0,57% (11.04.2019, 09:11)