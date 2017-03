Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:

Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (30.03.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktie: Gefragt wie lange nicht mehr - AktienanalyseBei Oracle (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) brummt das Cloud-Geschäft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse mit internet-basierter Software seien im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 62 Prozent auf rund 1,2 Mrd. US-Dollar gestiegen, wie der Konzern vergangene Woche mitgeteilt habe. Trotz Einbußen im klassischen Geschäft mit Software-Lizenzen habe es der Konzern daher geschafft, seinen Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf 9,2 Mrd. US-Dollar zu steigern. Der Gewinn sei sogar um rund 5 Prozent auf 2,24 Mrd. US-Dollar geklettert. Damit hätten die Kalifornier die Erwartungen übertroffen."Unser neues schnell wachsendes und margenträchtiges Cloud-Geschäft treibt Einnahmen und Gewinne an", habe sich CEO Safra Catz sichtlich zufrieden gezeigt. "Umsatz, Margen und Gewinn - alles wächst." Co-CEO Mark Hurd habe sogar noch einen drauf gelegt: "Wenn dieser Trend anhält, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Salesforce einholen." Der US-Software-Spezialist habe zuletzt einen Quartalsumsatz in Höhe von 2,29 Mrd. US-Dollar erzielt.Die Zahlen seien am Markt gut angekommen: Auf Monatssicht sei es um mehr als 5 Prozent nach oben gegangen. Damit notiert der Titel in unmittelbarer Schlagdistanz zu seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2014 bei rund 47 US-Dollar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2017)Xetra-Aktienkurs Oracle-Aktie:41,295 EUR -0,36% (30.03.2017, 15:25)