Kurzprofil On Holding AG:



On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das in der Sportartikelbranche tätig ist. Das Unternehmen bietet Schuhe und Sportbekleidung an und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Leistungssportprodukten über unabhängige Einzelhändler und globale Distributoren. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über das Internet und seine eigenen Läden. (11.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - On-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) unter die Lupe.High Fashion treffe auf Funktionalität - mit dem Luxushaus Loewe starte On Holding seine bisher erste Zusammenarbeit mit einem anderen Modeunternehmen. An der Börse komme die Kooperation gut an: Die Aktie könne sich von ihrem bisherigen Allzeittief lösen. Nun richte sich der Blick auf einen Termin kommende Woche.Die limitierte Capsule-Kollektion von Loewe und On Holding umfasse neben Herren- und Damenmode auch 13 Sneaker. Diese würden von On Holding entwickelt und von Loewe in Handarbeitsdruck und per Handveredlung als Unikate hergestellt. Das Ziel: Die Produkte nicht mehr nur möglichst praktisch und nachhaltig, sondern auch angelehnt an den High-Fashion-Look zu gestalten.Mit dem spanischen Luxushaus Loewe hole sich On Holding einen starken Kooperationspartner an Bord. Loewe gehöre zum Konzernriesen LVMH und bespiele dort die Bereiche Mode und Lederwaren.In welchem Umfang sich diese auf die Geschäftszahlen der Schweizer niederschlagen würden, werde sich am 18. März zeigen, wenn On die Q4-Ergebnisse präsentiere. Das Unternehmen habe für das Gesamtjahr einen Nettoumsatz von 710 Millionen Schweizer Franken (CHF) prognostiziert - ein Wachstum von rund 67 Prozent gegenüber 2020. Das bereinigte EBITDA habe im Jahr 2020 bei 50 Millionen CHF gelegen und solle für 2021 laut Erwartungen des Unternehmens 92 Millionen CHF betragen.Mit der Loewe-Kooperation liege On voll im Trend, wie die aktuelle Zusammenarbeit von adidas mit der Luxus-Marke Gucci zeige. Für einen nachhaltigen Ausbruch der Aktie aus dem anhaltenden Abwärtstrend würden die Geschäftszahlen am 18. März jedoch wichtiger sein, als exklusive Designer-Sneaker.