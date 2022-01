Anleger greifen daher nicht ins fallende Messer, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - On-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laufschuh-Herstellers On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) unter die Lupe.Der Börsenneuling On Holding lege einen Jahresstart des Grauens hin. Auch weil Sorgen um die Produktionskapazitäten nach wie vor bestünden, stehe der Laufschuh-Hersteller, an dem unter anderem Tennis-Star Roger Federer beteiligt sei, kräftig unter Druck. Am Freitag habe die Aktie ein neues Rekordtief markiert.Nach den beeindruckenden Zahlen zum dritten Quartal sei die On-Aktie auf ihr bisheriges Allzeithoch bei 55,87 Dollar geklettert. Der danach einsetzende Sinkflug habe sich im Januar weiter beschleunigt: Seit Anfang des Jahres hätten die Papiere 34 Prozent an Wert eingebüßt.Dabei hätten die Schweizer insbesondere im wichtigen US-Markt zuletzt Erfolge verbuchen können. Wie die Zeitung Blick mit Verweis auf das Branchenportal Businessoffashion berichte, habe On seinen Umsatz im US-Weihnachtsgeschäft 2021 um 72 Prozent gesteigert. Nur der chinesische Billig-Onlineshop Shein sei stärker gewachsen.Trotz der Korrektur sei On mit einem KUV von acht nach wie vor deutlich teurer als beispielsweise die "Aktionär"-Empfehlung Nike (4,8), die zwar langsamer wachse, mit ihrem breiten Portfolio aber auch weniger abhängig vom Erfolg einzelner Produkte sei.Neben den Unsicherheiten in der Produktion drücke das schwierige Umfeld für Wachstumstitel bei On Holding auf den Kurs. Eine Bodenbildung sei nach dem jüngsten Rekordtief noch nicht absehbar.