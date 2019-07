Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Okta-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Okta-Aktie:

122,22 EUR +0,68% (12.07.2019, 15:21)



ISIN Okta-Aktie:

US6792951054



WKN Okta-Aktie:

A2DNKR



Ticker-Symbol Okta-Aktie:

0OK



NASDAQ Ticker-Symbol Okta-Aktie:

OKTA



Kurzprofil Okta Inc.:



Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) ist ein Security-Spezialist aus den USA. Die Okta Identity Cloud-Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagementlösungen, die es Kunden ermöglichen, ihre Benutzer zu schützen und sie mit Technologien und Anwendungen zu verbinden. Es verbindet Unternehmen auch mit ihren Kunden, Mitarbeitern, Auftragnehmern und Partnern. Es ermöglicht Benutzern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobilen Anwendungen und Diensten von verschiedenen Geräten aus. Die Plattform wird von Unternehmen der Informationstechnologie (IT) zur Sicherung ihres Unternehmens und von Entwicklern zur Erstellung von kundenorientierten Websites und Anwendungen genutzt. (12.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Okta-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Security-Spezialisten Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) unter die Lupe.Cybersecurity-Titel würden aktuell kein Halten kennen. Übernahmefantasien und rasante Umsatzzuwächse würden die Branche antreiben. Zu den absoluten Top-Performern zähle auch Passwort-Spezialist Okta. Knapp 130 Prozent lege das Papier seit Jahresbeginn zu - und das könnte es noch nicht gewesen sein.Denn Okta meistere die aktuellen Herausforderungen im Identitätsmanagement mit Bravour. Okta gelinge es, sowohl die wichtige Cloud-Software in ihre Single-Sign-On-Lösung zu integrieren, als auch dem Kunden genügend Raum für eigene Anpassungen zu bieten sowie gleichzeitig schlank und nutzerfreundlich zu sein.Okta werde von Forrester als "Leader" im "Identity-as-a-Service"-Markt gesehen. Laut den Marktforschern biete der US-Konzern das stärkste Angebot an und verfüge über die überzeugendste Strategie - nur bei den Marktanteilen könne Okta noch nicht mit Branchenprimus Microsoft mithalten.Top-Produkt und Top-Strategie. Wohin diese Kombination führe, sei offensichtlich: Die Okta-Aktie kenne kein Halten. Seit der Erstempfehlung in Ausgabe 50/2018 habe der Titel knapp 130 Prozent zugelegt. Das Papier notiere auf Allzeithoch.Hier heiße es: Gewinne laufen lassen! Das Kursziel werde angepasst auf 140 Euro. Der Stopp wird nachgezogen auf 83 Euro, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2019)