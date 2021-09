Börsenplätze Okta-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Okta-Aktie:

202,30 EUR -2,01% (28.09.2021, 16:27)



ISIN Okta-Aktie:

US6792951054



WKN Okta-Aktie:

A2DNKR



Ticker-Symbol Okta-Aktie:

0OK



NASDAQ Ticker-Symbol Okta-Aktie:

OKTA



Kurzprofil Okta Inc.:



Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) ist ein Security-Spezialist aus den USA. Die Okta Identity Cloud-Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagementlösungen, die es Kunden ermöglichen, ihre Benutzer zu schützen und sie mit Technologien und Anwendungen zu verbinden. Es verbindet Unternehmen auch mit ihren Kunden, Mitarbeitern, Auftragnehmern und Partnern. Es ermöglicht Benutzern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobilen Anwendungen und Diensten von verschiedenen Geräten aus. Die Plattform wird von Unternehmen der Informationstechnologie (IT) zur Sicherung ihres Unternehmens und von Entwicklern zur Erstellung von kundenorientierten Websites und Anwendungen genutzt. (28.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Okta-Aktienanalyse von Emil Jusifov vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Security-Spezialisten Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) unter die Lupe.Der Schutz von IT-Systemen nehme bei Unternehmen angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und zunehmenden Bedrohung durch Cyberkriminelle einen immer höheren Stellenwert ein. Entsprechend seien die Kurse vieler Cybersecurity-Aktien in den letzten Monaten in die Höhe geschnellt. Einem Wert sei laut Morgan Stanley dabei jedoch zu wenig Beachtung geschenkt worden.Die Rede sei von dem US-Unternehmen Okta. Die Aktie komme seit Jahresbeginn auf ein Minus von fünf Prozent. Im gleichen Zeitraum habe der breite Aktien-Index S&P 500 knapp 18 Prozent zugelegt.Laut den Analysten sei Okta im Vergleich zu seinen Peers inzwischen moderat bewertet. Okta profitiere zurzeit sehr stark vom Trend zum Homeoffice und habe seine Marktanteile im Bereich Identity & Access Management ausgebaut. Zudem passe die Übernahme von Auth0 perfekt zu der "Okta-Story" und werde dem Konzern helfen, seine Marktanteile schnell auszubauen.Okta befinde sich seit 2018 auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR und habe seitdem fast 300 Prozent zugelegt. DER AKTIONÄR bleibt bullish, so Emil Jusifov. (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link