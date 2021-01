Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (20.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.In der EU seien derzeit mit den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna zwei Präparate gegen das Coronavirus zugelassen. Ein dritter könnte schon mal folgen. AstraZeneca habe bereits vor Kurzem den Zulassungsantrag eingereicht. Mit einer Entscheidung in der EU werde am 29. Januar gerechnet. Im Gegensatz zu den Impfstoffen von BioNTech und Moderna handele es sich aber nicht um einen neuartigen mRNA-Impfstoff, sondern um einen sogenannten Vektor-Impfstoff. Für diese Art von Impfstoff würden entschärfte, bewährte Impfviren als Vehikel hergenommen, um eine neue Impfung herzustellen.Derweil mache Österreichs Kanzler Sebastian Kurz einen Vorstoß in Richtung AstraZeneca. Er habe einige Bürgermeister kritisiert, die sich bei der Impfung gegen das Coronavirus vorgedrängelt hätten. "Es macht mich wütend und zornig", habe Kurz der "Kronen Zeitung" (Mittwoch) gesagt. Er selbst sei mit 34 Jahren viel zu jung, um schon jetzt an die Reihe zu kommen. Er werde sich obendrein bewusst mit dem Impfstoff von AstraZeneca immunisieren lassen. "Viele tun so, als wäre BioNTech/Pfizer der Mercedes und AstraZeneca der Skoda unter den Impfstoffen. Ich werde mich bewusst mit AstraZeneca impfen lassen, um diesem Mythos gegenzuwirken", habe Kurz erklärt."Der Aktionär" favorisiere auf der Aktienseite weiterhin die Papiere von BioNTech und Moderna. Insbesondere aus langfristiger Sicht sei hier auch über den Corona-Bereich hinaus noch einige zu erwarten. Die AstraZeneca-Aktie bleibe eine Halteposition., so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link