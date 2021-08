6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Österreichische Post-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

42,00 EUR +0,48% (12.08.2021, 14:09)



Wiener Börse-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

41,95 EUR +0,36% (12.08.2021, 14:09)



ISIN Österreichische Post-Aktie:

AT0000APOST4



WKN Österreichische Post-Aktie:

A0JML5



Ticker-Symbol Österreichische Post-Aktie:

O3P



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (12.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P) unter die Lupe.Da die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 21 und die Anhebung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 21 bereits am 19. Juli veröffentlicht worden seien, sehe Maurer die heutigen endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2021 als weniger marktbewegend an.Die Ergebnisse seien von einer guten Dynamik im Paketgeschäft und einer besser als erwarteten Umsatzentwicklung im Briefsegment geprägt gewesen.Das Umsatzwachstum im Paketgeschäft sei im Vergleich zum Vorquartal rückläufig gewesen, aber stärker als erwartet. Ohne die Konsolidierungseffekte der türkischen Aras Kargo, die ab Ende August 2021 konsolidiert worden sei, habe das organische Umsatzwachstum im Bereich Paket & Logistik bei 17% gelegen. Das Wachstum sei zwar deutlich unter den Raten von Q1 21 (+38%) und Q4 20 (+33%), der sequenzielle Rückgang der Dynamik komme jedoch nicht unerwartet und resultiere aus einer höheren Basis und den Öffnungsschritten nach den Lockdowns. Die Wachstumsrate in Q2 von 17% habe sogar leicht die Analystenerwartungen von +15% übertroffen. Nach zweistelligen EBIT-Margen in der Paketdivision in den beiden vorangegangenen Quartalen (Q4 20: 12,1%, Q1 21: 11,1%) sei die Rentabilität in Q2 21 auf 7,8% gesunken.Der Briefumsatz von EUR 297,3 Mio., plus 8,9% im Jahresvergleich, sei eine positive Überraschung gewesen. Der starke Anstieg sei vor allem auf eine deutlichere Erholung des Direct Marketing nach den Lockdown-Maßnahmen zurückzuführen. Der Rückgang der Briefpostvolumina habe sich auf rund 3% verlangsamt. Für das Gesamtjahr rechne die Österreichische Post mit einem unveränderten Volumenrückgang von rund 5%.Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe die Österreichische Post ihre Prognose auf ein EBIT-Wachstum auf mindestens 20% (gegenüber 15% zuvor) erhöht, was einem Wert von >EUR 193 Mio. entspreche (RBI-Schätzung EUR 196 Mio., Bloomberg-Konsens EUR 211 Mio.). Auch die Umsatzprognose sei von >10% yoy auf ca. 15% yoy angehoben worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.