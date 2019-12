Wien (www.aktiencheck.de) - Das Beschäftigungswachstum in Österreich lag zuletzt (November) weiterhin bei leicht überdurchschnittlichen 1,2% p.a., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der Stellenaufbau sollte sich 2020 fortsetzen, vor dem Hintergrund der Konjunkturverlangsamung aber weiter nachlassen. Gegen eine markantere Verlangsamung des Beschäftigungsaufbaus als unterstellt (+0,8% p.a.) spreche die weiterhin hohe Zahl an offenen Stellen, die sich zuletzt stabilisiert zu haben scheine. Jedoch dürfte der Beschäftigungszuwachs nicht mehr ausreichen, um für einen fortgesetzten Rückgang der Arbeitslosenquote zu sorgen, auch wenn sich der Anstieg des Arbeitskräftepotenzials etwas abschwächen sollte. Die Analysten der RBI würden im Durchschnitt des Jahres 2020 folglich mit 4,8% (ILO-Definition) eine geringfügig höhere Arbeitslosenquote als 2019 (4,6%) erwarten. (17.12.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.