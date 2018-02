Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Preisrutsch am Ölmarkt scheint dank des schwächeren US-Dollar vorerst gestoppt, so die Analysten der Commerzbank.



Die jüngste Korrektur könnte der Auslöser dafür gewesen sein, dass sich die Produzentenländer bereits Gedanken über die Zeit nach dem Kürzungsabkommen machen würden: Zum einen werde über Puffer-Kapazitäten für Nachfrage- und Angebotsschwankungen nachgedacht. Zum anderen stelle der russische Energieminister Nowak die Frage, ob die Abweichung der Vorräte von Fünf-Jahresdurchschnitt ein aussagekräftiges Maß für die Angespanntheit am Markt sei. Zweifellos sei es nur ein (verzerrter) Blick in den Rückspiegel. Doch vielleicht werde das Ziel auch jetzt auf den Prüfstand gestellt, weil der massive Abbau des Überhangs laut IEA auf 55 Mio. Barrel im Dezember nun ins Stocken geraten dürfte.



US-Gas (Henry Hub) notiere mit 2,55 USD je mmBtu auf einem Zwölf-Monatstief. Das sei deshalb bemerkenswert, weil die US-Erdgasvorräte aufgrund der zwischenzeitlich extremen Kälte in Teilen der USA deutlich stärker geleert seien als üblich. Gestern habe die US-Energiebehörde EIA eine abermals überdurchschnittliche Lagerentnahme gemeldet, sodass die Vorräte nun 20% unter den Fünf-Jahresdurchschnitt gerutscht seien. Dass der nächstfällige Erdgas-Future dennoch gut 1 USD niedriger notiere als in der Spitze Ende Januar, erkläre sich neben einem Kontraktwechsel mit den guten Aussichten für die im Oktober 2017 bereits rekordhohe US-Erdgasproduktion. Die EIA erwarte für 2018 einen historisch kräftigen Zuwachs von 9,5% im Jahresdurchschnitt. Eine (preistreibende) Knappheit wie im Frühjahr 2014, als die Vorräte 50% niedriger gewesen seien als üblich, werde deshalb nicht befürchtet. (16.02.2018/ac/a/m)





