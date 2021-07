Der Lagerüberschuss sei inzwischen auch schon aufgebraucht. Eine Ausweitung der OPEC+-Förderung scheine also ein "No-Brainer", weil es eigentlich ein leichtes Spiel für die Ölstaaten sein sollte, mehr zu produzieren und einen hohen Preis zu kassieren. Einen Anstieg über z.B. 80 USD/b möchte man aber wohl vermeiden, um die technologische Abkehr von fossilen Energieträgern nicht noch mehr zu befeuern.



Wo liege die Krux? Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten zwischenzeitlich noch ein bisschen mehr Öl gefunden und in ihre Förderkapazitäten investiert. Im Vergleich zu ihrem aktuellen Potenzial würden sie nun eine weit überdurchschnittliche Last der Förderbeschränkungen tragen. Der dahinterliegende Konflikt gehe also womöglich tiefer, als nur darum, wie man aus der Pandemiepolitik aussteigen sollte. Dafür seien die +/-1 Mio. Barrel der VEA zu unbedeutend.



Man möchte die Büchse der Pandora, wie die Förderquoten berechnet würden, nicht öffnen. Das würde die grundlegende Frage berühren, wie mit Kapazitätserweiterungen - die ja auch Ausdruck von Grenzkosten seien - in Zeiten, in denen "Peak Oil" an die Tür klopfe, umgegangen werden solle. Öffentlich zugeben würden das die Scheichs natürlich nicht. Leicht einzusehen, dass davon abhänge, ob es schon mittelfristig "hohe" oder "niedrige" Ölpreise geben werde. Investitionen in neue Förderkapazitäten würden da die jeweils eigene Verhandlungsposition verbessern.



Wie dieser Konflikt letztlich ausgehen werde, sei derzeit völlig offen. Er werde aber zurückkommen. Aktuell am wahrscheinlichsten sei eine Vertagung. Man werde sich auf ein Verfahren und eine Frist verabreden, wie die Förderquoten in Zukunft berechnet werden sollten. Bis dahin - also bis Anfang 2022 - werde man die Förderung vorsichtig ausweiten, um den Ölpreis hoch, aber nicht zu hoch zu halten. (05.07.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Seit Dienstag vergangener Woche verhandeln Vertreter der OPEC+ auf verschiedenen Ebene um die weitere Politik des Kartells, so die Analysten der Nord LB.Die Gespräche sollten an diesem Montag fortgeführt werden. Im Hintergrund wachse die Weltwirtschaft schnell. Risiken aus dem Pandemieverlauf gebe es immer noch, insbesondere in den bevölkerungsreichen, wirtschaftlich aufstrebenden, nicht mehr bedeutungslosen Ländern Asiens. Trotzdem würden viele Marktbeobachter einschließlich der OPEC+ den globalen Ölverbrauch schon Ende dieses Jahres an das Vorkrisenniveau anschließen sehen.