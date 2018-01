Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise schlossen gestern nach einem anfänglichen Anstieg auf ein neues 2,5-Jahreshoch leicht im Minus, berichten die Analysten der Commerzbank.



Brent handle am Morgen bei 66,5 USD je Barrel, WTI bei 60,4 USD je Barrel. Die gewalttätigen Unruhen im Iran hätten laut Angaben von Vertretern der dortigen Ölindustrie bislang keinen Einfluss auf die Ölproduktion und die Öllieferungen des Landes gehabt. Sollten die USA neue Sanktionen verhängen oder gar das Atomabkommen zur Disposition stellen, würde sich die Situation allerdings ändern. Dies rechtfertige nach Erachten der Analysten zwar eine gewisse Risikoprämie auf den Ölpreis. Das aktuelle Preisniveau dürfte diese aber bereits mehr als ausreichend abbilden. Mit der Wiederinbetriebnahme der Forties-Pipeline in der Nordsee sei zudem ein wesentlicher Grund für den Preisanstieg Ende letzten Jahres entfallen.



Die Analysten der Commerzbank sehen daher Korrekturpotenzial, spätestens wenn die Rohöllagerbestände in den USA wieder steigen. Damit sei im ersten Quartal zu rechnen. In den letzten fünf Jahren sei es in den ersten drei Monaten des Jahres zu einem Lageraufbau von durchschnittlich ca. 50 Mio. Barrel gekommen. Die russische Ölproduktion sei 2017 laut Energieministerium auf ein Rekordniveau von durchschnittlich 10,98 Mio. Barrel pro Tag gestiegen. Sie habe damit nur unwesentlich höher als im Vorjahr gelegen. 2016 sei die Produktion im Jahresvergleich noch um 240 Tsd. Barrel pro Tag gestiegen. Im Dezember habe die Fördermenge bei 10,95 Mio. Barrel pro Tag und somit etwas unter dem Jahresdurchschnitt gelegen. Russland halte sich also weiter an das Kürzungsabkommen. (03.01.2018/ac/a/m)





