Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind seit gestern Abend um ca. 1 USD gestiegen, so die Analysten der Commerzbank.



Der Brentölpreis klettere am Morgen auf 69,20 USD je Barrel und nähere sich damit dem Hoch von Mai 2015. WTI habe dieses bereits überschritten und koste mit 63,50 USD je Barrel soviel wie zuletzt im Dezember 2014. Angesichts der neuen Prognose der US-Energiebehörde EIA zur US-Rohölproduktion sei diese Preisreaktion kaum nachvollziehbar. Denn die Schlagzeile habe gelautet: "EIA erwartet einen Anstieg der US-Rohölproduktion auf mehr als 11 Millionen Barrel pro Tag bis Ende 2019". Doch damit nicht genug. Die Schwelle von 10 Mio. Barrel pro Tag solle bereits im nächsten Monat überschritten werden. In diesem Jahr solle die Produktion im Jahresdurchschnitt um 970 Tsd. Barrel pro Tag steigen (bisherige Prognose: +780 Tsd. Barrel pro Tag). Im nächsten Jahr solle ein weiterer Anstieg um 580 Tsd. Barrel pro Tag folgen.



Der Großteil des Produktionswachstums erfolge laut dem zuständigen EIA-Direktor im Schieferölvorkommen Permian Basin. Dass der Markt dem derzeit keinerlei Beachtung schenke, sei der selektiven Wahrnehmung geschuldet. Beachtet würden aktuell nur Nachrichten, die ins Bild steigender Preise passen würden. Zu nennen sei hier exemplarisch der kräftige Rückgang der US-Rohölbestände in der letzten Woche um 11,2 Mio. Barrel, der gestern Abend vom API berichtet worden sei. Dabei habe lediglich eine Verlagerung der Bestäbnde von Rohöl zu Ölprodukten stattgefunden. Der gleichzeitige Anstieg der Benzin- und Destillatebestände um insgesamt 9 Mio. Barrel sei ignoriert worden. Die Ölpreise würden sich zusehends von den Fundamentaldaten entfernen und zu überschießen drohen. (10.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.